Arrancan pagos de 20 mil pesos a víctimas de inundaciones en Poza Rica

    Arrancan pagos de 20 mil pesos a víctimas de inundaciones en Poza Rica
    Apoyo es exclusivamente para la limpieza y rehabilitación de sus viviendas, gravemente afectadas por el desborde del Río Cazones. /FOTO: CUARTOSCURO

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el inicio de la entrega de recursos económicos, vales y enseres domésticos para afectados por inundaciones

POZA RICA, VER.- La secretaria Ariadna Montiel Reyes entregó este miércoles los primeros apoyos económicos y alimentarios en el municipio de Poza Rica, Veracruz, como parte de la atención emergente tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la zona norte del estado.

En el acto, se informó que aproximadamente 3 mil 500 personas damnificadas recibieron un pago de 20 mil pesos en efectivo, con la instrucción de emplearlos exclusivamente para la limpieza y rehabilitación de sus viviendas, gravemente afectadas por el desborde del Río Cazones.

El operativo continuará durante los próximos días. Además del apoyo en efectivo, cada beneficiario tendrá derecho a vales para despensa y enseres domésticos, cuya distribución estará a cargo de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La funcionaria explicó que la ayuda se segmentará en una segunda etapa según el grado de afectación: 25 mil pesos para daño medio, 40 mil para daño mayor y hasta 70 mil para pérdida total de vivienda. Los locales comerciales podrían obtener hasta 50 mil pesos y los agricultores entre 50 mil y 100 mil, según el tamaño de la parcela.

Asimismo, se anunció la apertura de vacantes en los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y un empleo temporal para tareas de limpieza y reconstrucción, con un pago mensual de 8 mil 450 pesos. Estas iniciativas tienen como objetivo acelerar la recuperación económica en las comunidades afectadas.

Por otra parte, Montiel informó que también se revisarán zonas de alto riesgo junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para reubicar a las familias cuyo hogar se encuentra en áreas vulnerables a futuros desastres. Las entregas en Poza Rica operan bajo un dispositivo de seguridad militar y policiaco para garantizar que los recursos lleguen con transparencia y sin incidentes. Con información de Agencias

