Marina salva a cinco buzos perdidos cerca de Isla Espíritu Santo

    Este rescate se suma a otras operaciones recientes en las que la Armada de México ha intervenido para proteger vidas humanas en el mar. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Detectaron y rescataron a los extranjeros que estaban desaparecidos en inmediaciones de la isla; todos fueron localizados con vida y regresados a un puerto seguro

CDMX.- La Secretaría de Marina confirmó que logró localizar y rescatar a cinco buzos extranjeros reportados como desaparecidos en inmediaciones de Isla Espíritu Santo. La operación se desarrollo tras un llamado de emergencia que alertó sobre su desaparición en esa zona marítima.

Los buzos —de nacionalidad extranjera— fueron encontrados sanos y salvos gracias al despliegue del sistema de búsqueda y rescate de la institución naval, que rastreó la zona hasta lograr su ubicación y extracción.

De inmediato, los rescatados fueron trasladados a tierra firme para recibir atención médica y evaluación de su estado de salud. Hasta el momento no se reportan lesiones graves.

La Marina aprovechó para reiterar las recomendaciones a quienes realizan actividades de buceo o navegación: verificar las condiciones del clima, llevar equipo de seguridad adecuado, chalecos, dispositivos de comunicación, y notificar a autoridades marinas antes de zarpar — especialmente en zonas con tráfico turístico recurrente—.

Este rescate se suma a otras operaciones recientes en las que la Armada de México ha intervenido para proteger vidas humanas en el mar, reafirmando su papel como autoridad de búsqueda y rescate en aguas nacionales.

Autoridades navales indicaron que el operativo se llevó a cabo en coordinación con las instancias de vigilancia marítima correspondientes, y que mantienen monitoreo en la región con el fin de detectar cualquier otra emergencia.

Con este resultado, la Marina destacó su compromiso con la seguridad en los destinos turísticos y marinos del país, e hizo un llamado a la población a respetar protocolos de navegación segura para evitar tragedias en alta mar. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

