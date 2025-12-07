Víctima de presunto feminicidio es identificada por la Fiscalía de Puebla después de dos meses

Estudiante de maestría fue hallada sin vida dentro de un carrito de supermercado el 17 de octubre

El 7 de diciembre se informó que la Fiscalía de Puebla identificó el cuerpo de una mujer, tras ser abandonado en un carrito de supermercado, hace dos meses.

Según las autoridades, la identidad de la fallecida es Joselin Liliana, de 24 años. Se redactó que la causa de su muerte fue la de asfixia mecánica por estrangulamiento.

El cuerpo había sido hallado el 17 de octubre, en la privada Matamoros, en la colonia El Carmen Huexotitla, Puebla.

Se reportó que, gracias a metrajes de seguridad, las autoridades pudieron observar cómo una persona no identificada encontró el carrito en la calle. Presuntamente, la persona no se enteró de que había un cuerpo sin vida en este, y tras hacerlo, lo abandonó.

Según las investigaciones, se estima que previamente a residir en el carrito de supermercado, alguien trasladó su cuerpo en una camioneta y la posicionó en el carrito.

Se informó que las autoridades lograron identificar a la víctima con el uso de lofoscopía, con la que se cotejaron sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se compartió para los medios que Joselin Liliana era estudiante de maestría en criminalística en Puebla; era originaria de Tijuana. La Fiscalía señaló que dará acompañamiento a los familiares durante el proceso de la entrega del cuerpo, al igual que se continuará con la investigación del incidente.

