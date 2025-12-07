Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas

/ 7 diciembre 2025
    Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas
    Autoridades federales detuvieron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 personas que presuntamente son miembros del CJNG asegurando armas, vehículos, narcóticos, entre otros elementos. FOTO: ESPECIAL

El gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia

Autoridades federales detuvieron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 personas que presuntamente son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asegurando armas, vehículos, narcóticos, entre otros elementos.

Fue Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó en redes sociales que, además de la detención, también se aseguró armas largas y cortas, así como vehículos, narcóticos y equipo táctico.

El gabinete de Seguridad informó que en este operativo participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar).

“En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico”, escribió García Harfuch.

En redes sociales, el gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad de Chiapas.

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó el secretario de Seguridad en X.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

