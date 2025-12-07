Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas

Autoridades federales detuvieron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas , a 12 personas que presuntamente son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asegurando armas, vehículos, narcóticos, entre otros elementos.

Fue Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó en redes sociales que, además de la detención, también se aseguró armas largas y cortas, así como vehículos, narcóticos y equipo táctico.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a presunto líder de célula delictiva del CJNG en Quintana Roo

El gabinete de Seguridad informó que en este operativo participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar).