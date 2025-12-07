Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia
Autoridades federales detuvieron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 personas que presuntamente son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asegurando armas, vehículos, narcóticos, entre otros elementos.
Fue Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó en redes sociales que, además de la detención, también se aseguró armas largas y cortas, así como vehículos, narcóticos y equipo táctico.
TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a presunto líder de célula delictiva del CJNG en Quintana Roo
El gabinete de Seguridad informó que en este operativo participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar).
“En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico”, escribió García Harfuch.
TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘jefe de plaza’ del CJNG en Quintana Roo: le confiscan arsenal, drogas y celulares
En redes sociales, el gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad de Chiapas.
“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó el secretario de Seguridad en X.