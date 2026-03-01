Mario Delgado conmemora 100 años de Ayotzinapa y expresa solidaridad con los 43

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 1 marzo 2026
    Mario Delgado conmemora 100 años de Ayotzinapa y expresa solidaridad con los 43
    El funcionario señaló que se trató de una institución “emblemática del país” por la formación de miles de maestras. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


43 De Ayotzinapa

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

En la SEP, el gobierno federal vinculó su legado con la Nueva Escuela Mexicana y retomó el reclamo por los desaparecidos

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia por los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la que expresó su “respeto y solidaridad” con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Durante el acto, realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, el funcionario señaló que se trató de una institución “emblemática del país” por la formación de miles de maestras y maestros rurales, de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana

“Educar a las hijas e hijos de los campesinos más pobres es el mayor acto de dignidad y vocación social”, expresó Delgado al referirse al papel de las normales rurales y a su vocación comunitaria.

El titular de la SEP explicó que las normales rurales surgieron como un proyecto educativo de carácter comunitario inspirado en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, a quienes atribuyó la concepción de “la escuela como Casa del Pueblo” y la formación de docentes que acompañan a las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

En ese marco, sostuvo que esa tradición pedagógica es un fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, al considerar que retoma un enfoque humanista, crítico y comunitario que las normales rurales han practicado durante un siglo.

Delgado afirmó que la desaparición de los 43 normalistas en 2014 marcó un parteaguas en la vida pública del país y consolidó un llamado colectivo al “nunca más” desde la función pública, al tiempo que reconoció a egresados de la institución y aseguró que el gobierno honra su legado.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal

“Cien años de Ayotzinapa son cien años de pedagogía de la dignidad, de educación popular y de vanguardia educativa al servicio del pueblo de México”, dijo al cierre de su intervención.

En el evento también participó Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado, quien afirmó que el aniversario representa “100 años de resistencia y vocación de servicio” hacia comunidades marginadas, recordó la ausencia de los 43 desaparecidos y llamó a transformar el dolor en un compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


43 De Ayotzinapa

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La respuesta violenta del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho” provocó afectaciones en al menos 20 estados del país.

Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
true

¿Qué hacer...? México, una feria de violencia y sevicia
En 2025 se otorgaron más de 104 mil financiamientos con descuentos vía nómina y tasas preferenciales.

Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila
El diario El Universal prevé una Operación Enjambre —como la realizada el año pasado en el Estado de México— versión extendida tras la divulgación de la presunta narconómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal
Pato O’Ward compitió en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida, donde finalizó quinto en la primera fecha de la temporada 2026 de la IndyCar con Arrow McLaren.

Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg
Emotivo. El público coreó “no están solas” mientras ambas cantantes se abrazaban durante ‘En Medio de la Tempestad’.

¿Se acabó el drama? Se reconcilian Gloria Trevi y Mary Boquitas en pleno show de la regia en Los Ángeles
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud