Mario Delgado conmemora 100 años de Ayotzinapa y expresa solidaridad con los 43

CDMX.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia por los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la que expresó su “respeto y solidaridad” con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Durante el acto, realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, el funcionario señaló que se trató de una institución “emblemática del país” por la formación de miles de maestras y maestros rurales, de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal.

“Educar a las hijas e hijos de los campesinos más pobres es el mayor acto de dignidad y vocación social”, expresó Delgado al referirse al papel de las normales rurales y a su vocación comunitaria.

El titular de la SEP explicó que las normales rurales surgieron como un proyecto educativo de carácter comunitario inspirado en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, a quienes atribuyó la concepción de “la escuela como Casa del Pueblo” y la formación de docentes que acompañan a las comunidades.

En ese marco, sostuvo que esa tradición pedagógica es un fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, al considerar que retoma un enfoque humanista, crítico y comunitario que las normales rurales han practicado durante un siglo.

Delgado afirmó que la desaparición de los 43 normalistas en 2014 marcó un parteaguas en la vida pública del país y consolidó un llamado colectivo al “nunca más” desde la función pública, al tiempo que reconoció a egresados de la institución y aseguró que el gobierno honra su legado.

“Cien años de Ayotzinapa son cien años de pedagogía de la dignidad, de educación popular y de vanguardia educativa al servicio del pueblo de México”, dijo al cierre de su intervención.

En el evento también participó Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado, quien afirmó que el aniversario representa “100 años de resistencia y vocación de servicio” hacia comunidades marginadas, recordó la ausencia de los 43 desaparecidos y llamó a transformar el dolor en un compromiso con el respeto a los derechos humanos.