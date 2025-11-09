Masacre en Culiacán: madre, dos hijos y su pareja, víctimas de ataque armado en fiesta ‘retro’

CULIACÁN, SIN.- Una celebración con temática “retro” terminó en tragedia la noche del sábado, cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas y asesinó a cuatro integrantes de una familia, entre ellos una mujer de 55 años, sus dos hijos y su pareja sentimental.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas fueron identificadas como Alma “N”, de 55 años; Manuel “N”, de 32; Alberto “N”, de 28; y Alfredo “N”, de 57. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense tras ser hallados con múltiples impactos de bala.

El ataque ocurrió a un costado de la avenida Manuel Ávila Camacho, donde se realizaba una reunión familiar con música y menores de edad presentes. Testigos relataron que un grupo de hombres con fusiles automáticos y chalecos tácticos descendió de varios vehículos y se dirigió directamente hacia las víctimas, disparando de forma indiscriminada.

Cinco personas más resultaron heridas: Rosa Lorena “N” (50 años), Juan Carlos “N” (47), Francisco Javier “N” (48), Javier “N” (50) y una adolescente cuya identidad se mantiene reservada. Todos fueron trasladados a hospitales de la capital en condición delicada.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, mientras peritos forenses levantaron decenas de casquillos de armas de alto calibre.

La FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones calificadas. Hasta el momento no se ha confirmado el móvil del ataque ni se reportan personas detenidas.

Autoridades locales indicaron que se reforzará la vigilancia en la zona ante el repunte de hechos violentos en la capital sinaloense. Con información de El Universal