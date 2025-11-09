Cárcel para agentes que ignoren denuncias de violencia sexual, plantea Edomex
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que tipifica como delito que policías o ministerios públicos desestimen o intimiden a víctimas
TOLUCA, EDOMEX.- El Gobierno del Estado de México presentó al Congreso estatal una iniciativa de reforma al Código Penal local que busca imponer sanciones penales para servidores públicos que rechacen o disuadan la presentación de denuncias por acoso sexual.
La iniciativa, promovida por la gobernadora Delfina Gómez, contempla que policías y ministerios públicos puedan ser sancionados con hasta seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, cuando se compruebe que han negado o retardado la recepción de una denuncia por acoso sexual.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum lanza estrategia integral en Michoacán tras ejecución de alcalde
Entre los cambios propuestos destacan: tipificar el acoso sexual como delito desde el primer acto, eliminando el requisito de reincidencia vigente; aumentar penas para quienes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad; y establecer responsabilidad específica de los servidores públicos que no cumplan con su deber de atención a víctimas.
Asimismo, en conferencia de prensa se explicó que la iniciativa incluye la obligación de referir a las víctimas a instancias de protección y que los organismos de seguridad exhiban reportes trimestrales de cumplimiento de protocolos de atención.
TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘halcón’ de La Familia Michoacana que lanzaba poncha llantas contra patrullas
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su respaldo a la propuesta, aunque advirtieron que su eficacia dependerá de una correcta implementación, capacitación de los cuerpos policiales y la creación de mecanismos de supervisión independientes.
El documento fue enviado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local y se espera que sea discutido en sesiones ordinarias durante las próximas semanas. Con información de El Universal