Los 20 rescatados en Culiacán eran choferes retenidos para revisión de celulares, confirma gobierno de Sinaloa

CDMX.- Las 20 personas rescatadas por fuerzas federales en una “yarda” ubicada cerca de la comunidad de El Diez, al sur de Culiacán, resultaron ser choferes de carga que habían sido retenidos por hombres armados para revisar sus teléfonos celulares e interrogarlos. Así lo confirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su conferencia semanal.

El mandatario estatal explicó que los 17 hombres -todos operadores de tráiler y camiones de carga- y las tres mujeres que los acompañaban no fueron víctimas de agresiones físicas. De acuerdo con sus testimonios, al llegar al sitio para descansar fueron privados de su libertad de manera individual y despojados de sus celulares, los cuales eran revisados para verificar sus comunicaciones durante los viajes.

Rocha Moya señaló que este hecho podría estar relacionado con el reciente asesinato del propietario de la yarda donde fueron localizadas las víctimas. Días antes, el dueño había sido secuestrado junto con uno de sus hijos; este último fue liberado más tarde.

Los choferes relataron que sus captores los interrogaron sobre su trabajo, el tiempo que pasaban en carretera y las razones de su presencia en la capital del estado. La Fiscalía General de Sinaloa continúa recabando declaraciones para esclarecer el caso y determinar si existe algún delito que perseguir en contra de los retenidos.

El gobernador afirmó que, una vez concluidas las entrevistas y si no se encuentran elementos incriminatorios, las 20 personas serán liberadas. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas directamente con este caso.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el domingo pasado se desplegó un operativo especial en la zona conocida como Piggy Back, tras detectar movimientos sospechosos cerca de la comunidad de El Diez. Con apoyo de fuerzas federales, se logró ubicar un taller mecánico utilizado presuntamente como sitio de retención.

El operativo culminó con la liberación de los 17 choferes y las tres mujeres. La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar si la retención forma parte de una red criminal vinculada al transporte de carga en la región. Con información de El Universal