MC pide desafuero de Rocha Moya y Gámez Mendívil tras acusaciones en Estados Unidos

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    MC pide desafuero de Rocha Moya y Gámez Mendívil tras acusaciones en Estados Unidos
    Movimiento Ciudadano llevó al Congreso de Sinaloa una petición para retirar el fuero al gobernador y al alcalde de Culiacán, al vincular la medida con señalamientos presentados en Estados Unidos. ESPECIAL

La dirigencia estatal del partido cuestionó la postura federal ante solicitudes de detención y extradición

CULIACÁN, SIN.- Sergio Raúl Esquer Peiró, presidente del comité estatal de Movimiento Ciudadano, informó que fue presentada en el Congreso del Estado una solicitud formal de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por las acusaciones que pesan en su contra.

Esquer Peiró difundió el anuncio mediante un video y sostuvo que las imputaciones formuladas contra ambos políticos y otras ocho personas en Estados Unidos no resultan sorpresivas, por lo que pidió diferenciar a las autoridades estatales de cualquier vínculo con actividades criminales.

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El dirigente estatal afirmó que “a nadie sorprende” el contenido de los señalamientos y planteó que el caso debe abordarse con claridad institucional, al señalar que no todas las autoridades en Sinaloa “son parte de la criminalidad”.

Esquer Peiró criticó la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las solicitudes de detención y extradición relacionadas con Rocha Moya, Gámez Mendívil y ocho personas más, entre quienes mencionó a funcionarios, exfuncionarios y un legislador federal.

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Movimiento Ciudadano rechazó que el tema se enmarque como un asunto electoral y sostuvo que, en el estado, el contenido de las acusaciones ya es conocido, al tratarse de señalamientos presentados ante una instancia judicial en Estados Unidos.

El dirigente estatal agregó que el gobierno estadounidense ya habría solicitado la detención y extradición de las personas involucradas, por lo que insistió en que el Congreso local debe procesar la solicitud de desafuero conforme a sus atribuciones.

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La dirigencia estatal del partido sostuvo que el planteamiento busca que se desahogue el procedimiento institucional correspondiente y que el caso se atienda con base en lo que determinen las instancias competentes.

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