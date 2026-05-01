Demanda ferroviaria canadiense a México; alega violaciones a tratado

CIUDAD DE MÉXICO.-El gigante ferroviario Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una demanda arbitral contra el Estado Mexicano por trato discriminatorio a sus inversiones en el País. En la demanda, presentada el 27 de abril ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), se alegan violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual México y Canadá son partes.

La demanda deriva de una disputa sobre concesiones ferroviarias. Hasta ahora, el reclamo específico y monto de la indemnización exigidos por CPKC no son públicos, pero la empresa tenía que haber advertido por lo menos desde hace seis meses a la Secretaría de Economía (SE) su intención de iniciar el arbitraje, a menos que se llegara a un acuerdo. Ahora, las partes deberán designar a los tres árbitros que resolverán el caso, proceso que usualmente toma varios años.

RED TRONCAL PACÍFICO NOROESTE Y NORESTE CPKC, que da servicio de carga en toda América del Norte, es la concesionaria de la red troncal Pacífico Noroeste y Noreste, que incluye las rutas que usarán los principales trenes de pasajeros que desarrolla el actual Gobierno. En febrero de 2025, el diario “Reforma” publicó que, según especialistas, sería necesaria una estrecha coordinación entre el Gobierno, las empresas constructoras de los trenes de pasajeros y CPKC, para lograr la convivencia entre las obras y el servicio de carga, especialmente en zonas con derecho de vía insuficiente en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

Cuando el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó en 2023 la prioridad para los trenes de pasajeros, CPKC consideró que esto no afectaría sus operaciones de carga, e incluso se dijo que había presentado propuestas al Gobierno para participar en los proyectos, lo que hasta ahora no ha sucedido. CPKC EXPONE TRATO PREFERENCIAL A FERROMEX CPKC también litigó durante años contra la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que consideraba trato preferencial a Ferromex, su principal competidora, en temas como tarifas, derechos de paso y la asignación directa de una concesión. Cualquier de estos temas podría haber originado el arbitraje ante el CIADI. Además, la empresa mantiene desde 2022 una disputa con el SAT, por un crédito fiscal de 6 mil 686 millones de pesos, pero ese tema se está litigando ante los tribunales nacionales.

Canadian Pacific Kansas City lleva tres años construyendo el libramiento ferroviario de Celaya, en el que ha invertido 84 millones de dólares canadienses y registra avance de 90 por ciento.

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