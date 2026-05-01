Hallan siete cuerpos sin vida en límites de Aguascalientes y Zacatecas; investigan traslado desde otra entidad

Siete personas sin vida fueron localizadas este viernes en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, a aproximadamente medio kilómetro de los límites con el municipio de Luis Moya, Zacatecas. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales de la región. De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de Aguascalientes a medios nacionales, entre las víctimas se encuentran cinco hombres y al menos una mujer. Posteriormente, reportes de campo señalaron que dos de los cuerpos corresponden a mujeres, sin que hasta el momento se haya confirmado la identidad de las personas fallecidas.

LOCALIZAN INDICIOS SOBRE EL LUGAR DEL CRIMEN Las primeras líneas de investigación apuntan a que las víctimas pudieron haber sido privadas de la libertad en otra entidad y trasladadas posteriormente hasta el sitio donde fueron localizadas. Autoridades indicaron que, derivado de los indicios recabados, no se encontraron rastros del crimen en el lugar del hallazgo. Según versiones difundidas por medios locales, los cuerpos presentaban signos de violencia. Entre los datos preliminares se menciona que algunas de las víctimas habrían sido degolladas y otras presentarían heridas por arma de fuego en la cabeza. Esta información no ha sido detallada oficialmente en su totalidad por las autoridades. Asimismo, se reportó la existencia de cámaras de videovigilancia del sistema C5 en la zona, las cuales podrían aportar información relevante para identificar a quienes habrían trasladado los cuerpos hasta ese punto.

DESPLIEGAN OPERATIVO EN EL SECTOR PARA INICIAR INVESTIGACIONES Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron al acordonamiento del área. Posteriormente, agentes de investigación y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO). La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes. Las autoridades señalaron que ya se realizan las investigaciones para determinar el posible móvil de los hechos, así como la ubicación de las personas responsables. Las autoridades continúan con las labores periciales y de investigación para esclarecer los hechos más recientes, identificar a las víctimas y establecer la posible relación con otros eventos ocurridos en la zona. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas vinculadas con este caso. Con información de INFOBAE

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