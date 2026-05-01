Disminuyen un 32.7% los homicidios dolosos en el primer trimestre del 2026: SESNSP

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    Disminuyen un 32.7% los homicidios dolosos en el primer trimestre del 2026: SESNSP
    De acuerdo con cifras del SESNSP en enero de este año las cifras fueron de mil 600 homicidios dolosos; febrero, con mil 381 y marzo, con mil 593. FOTO: Cuartoscuro Rogelio Morales Ponce

Se registraron cuatro mil 574 víctimas, en comparación con las seis mil 804 que hubo entre enero y marzo de 2025, informó el SESNSP

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a marzo del 2026, los homicidios dolosos registraron cuatro mil 574 víctimas, lo que representa una disminución del 32.7% al comparar el mismo periodo con el 2025, que documentó seis mil 804 víctimas.

En enero de este año las cifras fueron de mil 600; febrero, con mil 381 y marzo, con mil 593. En tanto que en 2025: enero, con dos mil 382; febrero, con dos mil 99 y marzo con 2 mil 323, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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El 14 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante la presente administración han detenido a 49 mil 530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego y decomisaron casi 500 toneladas de droga, que afecta de manera directa la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos.

DESMANTELAN DOS MIL 330 LABORATORIOS CLANDESTINOS

En esa ocasión resaltó que, mediante operaciones coordinadas del Ejército y la Secretaría de Marina, han desmantelado dos mil 330 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

También, en acciones marítimas encabezadas por la Semar, se incautaron más de 62 toneladas de cocaína en altamar durante la presente administración.

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El funcionario federal recordó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, ha permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país.

DETIENEN A MIL 106 EXTORSIONADORES

Abundó que, desde la implementación de esta estrategia, el 6 de julio de 2025, se han atendido 180 mil 661 llamadas en el número 089 y gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores, el 88.6% de los intentos de extorsión fueron evitados.

El secretario señaló que se recibieron 20 mil 532 llamadas correspondientes a extorsiones consumadas, lo que permitió iniciar seis mil 821 carpetas de investigación en las fiscalías.

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Derivado de estas acciones, se detuvo a mil 106 extorsionadores en 24 entidades del país.

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