‘Me pidieron dejar a mis abogados’: sobreviviente del Tren Interoceánico acusa maniobras y cita de la FGR

CDMX.- Juan Manuel Iglesias López, sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se acercó el 16 de febrero para plantearle una negociación de reparación del daño por las lesiones que sufrió, pero condicionada a que sus abogados quedaran fuera del diálogo.

En una conferencia de prensa realizada este martes en un hotel de la Ciudad de México, Iglesias López y su abogado, Adrián Arellano, señalaron que a ese hecho se suman otras irregularidades, como la falta de respuesta —desde enero— a oficios presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer avances y detalles de la carpeta de investigación.

“Desde la Comisión de Atención a Víctimas, el día de ayer, se comunicaron, me llamaron, para llegar a un acuerdo, pero me pidieron hacer a un lado a mis abogados y que solo lo viera con ellos. Eso no es moral ni es ético, no es lo correcto”, afirmó Iglesias López.

Arellano expuso que, tras convocar a la conferencia, personal de la FGR se comunicó con la defensa para citarlos el 20 de febrero en las instalaciones de la Fiscalía, pese a que la víctima reside en Ciudad Juárez. Añadió que su cliente viajó con recursos propios para denunciar públicamente y que buscarían ser atendidos el mismo día para evitar nuevos traslados.

Iglesias López también sostuvo que su presencia no responde a respaldos partidistas y rechazó señalamientos sobre una supuesta representación política. Dijo que impulsa acciones legales para esclarecer el proceso relacionado con el descarrilamiento, en memoria de las 14 víctimas mortales y por las afectaciones que, afirmó, sufrió su familia.

Por su parte, el abogado acusó que, pese a que presentaron una querella por lesiones el 5 de enero, la FGR no ha reconocido a Iglesias López, su esposa y su hijo como víctimas, aun cuando —señaló— viajaban en el vagón que cayó al fondo de un barranco.

De acuerdo con la defensa, la Fiscalía habría argumentado que la denuncia se presentó por abuso de autoridad y negligencia institucional, delitos que no se estarían persiguiendo en la carpeta, pero Arellano afirmó que sí existe la querella por lesiones y que han solicitado conocer el curso de la investigación.