‘Me quieren silenciar’... AMLO señala intento de censura por parte del INE; ¿Dónde queda la libertad de expresión?, cuestiona (Video)

“Me voy a aparecer aquí con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la replica y el derecho a disentir, ¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene es resolución y vamos a tomar una decisión”, afirmó.

Sin embargo, aprovechó que aún no ha sido notificado sobre las medidas cautelares para reiterar su llamado al empresario Claudio X González a investigar las empresas de Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a ser representante del Frente Amplio por México.

“¿Todavía no nos notifican?, ¿No? Entonces puedo decir que me dan tiempo, antes de que me vayan a cepillar. Decirle a Claudio X González que le apure a investigar las empresas de Xóchitl Gálvez”, comentó.

‘XÓCHITL GÁLVEZ RECIBIÓ CONTRATOS POR MIL 400 MILLONES DE PESOS’, ASEGURA AMLO

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que la aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez, gozó de contratos por mil 400 millones de pesos en tiempos del régimen neoliberal, esto tan solo 9 años.

El presidente fue cuestionado sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordena no abordar temas electorales ni mencionar a Xóchitl Gálvez, sin embargo dijo que ‘lo quieren silenciar’ y antes de ello pidió a Claudio X. González que investigara sobre los contratos obtenidos por la Senadora.

El mandatario aseguró que es un intento de justicia y que esperará a conocer los detalles para saber qué hará, pero adelantó que buscará ejercer siempre su derecho a la réplica.

“Voy a aparecer con una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Dónde queda la libertad, la libertad de expresión, el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básico de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión”.

“Pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación de los contratos de su protegida, de Xóchitl, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras. En nueve años recibió contratos por cerca de mil 400 millones de pesos, nada más que lo aclaren”, comentó.

El mandatario aseguró que está dispuesto a cooperar en la investigación de “Mexicanos a Favor de la Corrupción” de Claudio X. González, brindando información sobre los contratos de Xóchitl Gálvez.

“La información que me llegó es que en nueve años sus empresas, dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobierno mil 400 millones de pesos. () Vamos a esperar a Mexicanos a Favor de la Corrupción”, dijo AMLO.

Además, mencionó que su gobierno no buscará quitar los contratos actuales que su gobierno mantiene con las empresas de la senadora panista debido a que “no hace falta”.