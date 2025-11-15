‘Médicos sin medicinas’: personal de salud y ciudadanos protestan por desabasto y muertes evitables

CDMX.- Un grupo de médicos de diversos hospitales y unidades de salud se unió este domingo a la marcha encabezada por el Movimiento del Sombrero para denunciar el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y las condiciones precarias en las que laboran dentro del sistema público. A la protesta se sumaron también ciudadanos afectados por el déficit de fármacos, algunos de los cuales han perdido a familiares por esta situación.

Entre ellos estuvo Armando Treviño, cuya esposa falleció en 2021 por cáncer de mama. Denunció que en el Centro Médico Nacional “La Raza” no se contaba con los medicamentos necesarios para su tratamiento. “Yo perdí a mi esposa por falta de medicamentos, por falta de atención. Tengo ese coraje, ese sentimiento... quisiera entregar mi vida por México y deshacernos de este gobierno que no sirve para nada”, expresó.

Treviño relató que durante meses exigió atención y medicinas en el hospital, incluso confrontando al personal médico y administrativo. “Me tuvieron que sacar varias veces de seguridad porque a mí me preocupaba mi esposa”, dijo, insistiendo en que su postura no responde a intereses partidistas.

El cirujano Carlos Apiz, quien marchó junto con el contingente de médicos, afirmó que el desabasto se ha agudizado en los últimos años y responsabilizó al Gobierno Federal. “No hay medicamentos, no hay soluciones; las enfermeras tienen que traerse sus cosas porque no hay capacidad para resolver”, señaló. Apiz, quien ha laborado en el Hospital Primero de Octubre y el HGZ Los Venados, advirtió que la calidad de los servicios médicos ha decaído desde el inicio de la actual administración.

El médico agregó que la falta de infraestructura y la designación de personal sin experiencia han afectado el funcionamiento de hospitales y clínicas. “Los servicios médicos han decaído; pusieron a personas que no son capaces”, sostuvo.

A la marcha también asistió Guadalupe Díaz, adulta mayor, quien dijo manifestarse por su nieta y por todos los niños que enfrentarán las consecuencias de un “mal gobierno”. Relató que ha padecido el desabasto de fármacos y pidió que se garantice el suministro, especialmente para pacientes infantiles con cáncer. “No hay medicamentos para los niños de cáncer, porque gastan el dinero”, afirmó.

Los participantes llamaron a las autoridades federales a restablecer el abasto y corregir las fallas del sistema de salud. Coincidieron en que la falta de medicamentos pone en riesgo vidas y afecta de manera directa a médicos, enfermeras y pacientes, quienes ven limitado su derecho a un tratamiento oportuno. Con información de El Universal