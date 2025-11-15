60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX

El 15 de noviembre, tras las protestas de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero frente al Palacio de Nacional de la CDMX, las autoridades culparon el resultado de los heridos a los manifestantes.

Aunque la marcha se convocó como pacifica, enfrentamientos entre los asistentes y los elementos de la policía se registraron en todo el Zócalo; fotografías y metrajes de las autoridades disparando gas lacrimógeno se viralizó en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, culpó a los manifestantes de haber causado los 20 casos de civiles lesionados durante la protesta en la CDMX.

‘Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar la las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta respetar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada.. la responsabilidad es de quienes asistieron a la violencia y provocaron otra vez intentaron provocar violencia en la ciudad de México’ aseveró Romero.

Se informó que también responsabilizó a los asistentes, especialmente a los que derribaron las vallas, de haber provocado las lesiones de 40 policías.