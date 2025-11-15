60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX

México
/ 15 noviembre 2025
    60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX
    Logran derribar las vallas frente al Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo. La policía lanzó piedras y gas lacrimógeno para intentar contenerlos. FOTO: CUARTO OSCURO | Camila Ayala Benabib

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México condenó los actos de los manifestantes que derribaron la barricada del Zócalo

El 15 de noviembre, tras las protestas de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero frente al Palacio de Nacional de la CDMX, las autoridades culparon el resultado de los heridos a los manifestantes.

Aunque la marcha se convocó como pacifica, enfrentamientos entre los asistentes y los elementos de la policía se registraron en todo el Zócalo; fotografías y metrajes de las autoridades disparando gas lacrimógeno se viralizó en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, culpó a los manifestantes de haber causado los 20 casos de civiles lesionados durante la protesta en la CDMX.

Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar la las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta respetar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada.. la responsabilidad es de quienes asistieron a la violencia y provocaron otra vez intentaron provocar violencia en la ciudad de México’ aseveró Romero.

Se informó que también responsabilizó a los asistentes, especialmente a los que derribaron las vallas, de haber provocado las lesiones de 40 policías.

Se estima que tras las protestas, se detuvieron a un aproximado de 40 personas. Los casos de lesionados, y estragos causados durante la protesta, fueron detallados en una conferencia de prensa por Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad, señaló que la mitad de los detenidos se les acusó de robo y violencia; fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

La otra mitad se les detuvo por faltas administrativas. Hasta el momento no se han informado de heridos con lesiones de gravedad o fallecidos tras los enfrentamientos.

Temas


protestas
marchas
Gobierno

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

