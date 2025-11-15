Sheinbaum condena actos violentos en marcha de la Generación Z y llama a protestas pacíficas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó los hechos violentos registrados este sábado durante la marcha convocada por la llamada Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde Jonuta, Tabasco, la mandataria federal hizo un llamado a que las manifestaciones se realicen siempre por vías pacíficas.

Ante decenas de pobladores reunidos en el municipio, Sheinbaum señaló que, pese a la convocatoria juvenil, la asistencia real de jóvenes fue reducida y algunos participantes recurrieron a actos de violencia. “Quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: No a la violencia”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: 60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX

La presidenta insistió en que disentir es legítimo, pero nunca mediante agresiones o daños al espacio público. “Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, subrayó.

Sheinbaum comparó estos hechos con el movimiento de la Cuarta Transformación, que -recordó- ha mantenido históricamente una ruta de protesta no violenta. “De manera pacífica, sin romper un solo vidrio, logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y los mexicanos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados

La mandataria reiteró que la violencia desvirtúa cualquier causa social y llamó a evitar provocaciones que generen confrontaciones innecesarias. Aseguró que su gobierno seguirá garantizando el derecho a la libre manifestación, siempre y cuando se ejerza sin dañar a terceros.

Las autoridades capitalinas aún evalúan los daños y revisan las acciones realizadas durante la marcha, que incluyó el retiro de barreras y afectaciones a inmuebles del Centro Histórico. La presidenta pidió mantener el diálogo como vía principal para expresar inconformidades. Con información de El Universal