Sheinbaum condena actos violentos en marcha de la Generación Z y llama a protestas pacíficas

Noticias
/ 15 noviembre 2025
    Sheinbaum condena actos violentos en marcha de la Generación Z y llama a protestas pacíficas
    La presidenta insistió en que disentir es legítimo, pero nunca mediante agresiones o daños al espacio público. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Violencia
marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Durante un evento en Jonuta, Tabasco, la Presidenta pidió evitar todo acto violento al protestar y afirmó que la transformación política se ha logrado sin romper ‘un solo vidrio’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó los hechos violentos registrados este sábado durante la marcha convocada por la llamada Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde Jonuta, Tabasco, la mandataria federal hizo un llamado a que las manifestaciones se realicen siempre por vías pacíficas.

Ante decenas de pobladores reunidos en el municipio, Sheinbaum señaló que, pese a la convocatoria juvenil, la asistencia real de jóvenes fue reducida y algunos participantes recurrieron a actos de violencia. “Quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: No a la violencia”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: 60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX

La presidenta insistió en que disentir es legítimo, pero nunca mediante agresiones o daños al espacio público. “Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, subrayó.

Sheinbaum comparó estos hechos con el movimiento de la Cuarta Transformación, que -recordó- ha mantenido históricamente una ruta de protesta no violenta. “De manera pacífica, sin romper un solo vidrio, logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y los mexicanos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados

La mandataria reiteró que la violencia desvirtúa cualquier causa social y llamó a evitar provocaciones que generen confrontaciones innecesarias. Aseguró que su gobierno seguirá garantizando el derecho a la libre manifestación, siempre y cuando se ejerza sin dañar a terceros.

Las autoridades capitalinas aún evalúan los daños y revisan las acciones realizadas durante la marcha, que incluyó el retiro de barreras y afectaciones a inmuebles del Centro Histórico. La presidenta pidió mantener el diálogo como vía principal para expresar inconformidades. Con información de El Universal

Temas


Violencia
marchas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 13 meses de gobierno se han asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo y casi 154 toneladas de metanfetaminas.

Aumenta consumo de metanfetaminas y supera al fentanilo en México
Logran derribar las vallas frente al Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo. La policía lanzó piedras y gas lacrimógeno para intentar contenerlos.

60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX
La presidenta insistió en que disentir es legítimo, pero nunca mediante agresiones o daños al espacio público.

Sheinbaum condena actos violentos en marcha de la Generación Z y llama a protestas pacíficas
Los participantes llamaron a las autoridades federales a restablecer el abasto y corregir las fallas del sistema de salud.

‘Médicos sin medicinas’: personal de salud y ciudadanos protestan por desabasto y muertes evitables
Agentes federales arreciaron con sus operativos contra migrantes en algunas locaciones de Carolina del Norte.

Endurecen operativos contra migrantes en Charlotte: arrecian detenciones
Este tiroteo se reportó en julio de este año, en un centro de detención cercano a Dallas, en Texas.

Acusan de terrorismo a 6 personas por tiroteo ocurrido en julio en centro de detención de Texas
Jack Schlossberg, nieto del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, durante un acto en la sede de la Biblioteca John F. Kennedy en Boston, Massachusetts.

Con Jack Schlossberg la dinastía Kennedy busca continuar siendo una de las influyentes en la política de EU
Activistas climáticos protestan con ataúdes con leyendas que dicen carbón, petróleo y gas, durante la Cumbre Climática de la ONU COP30, la cual se desarrolla en Brasil.

Manifestantes piden decisiones ‘más humanizadas’ en el marco de la COP30 en Brasil