‘Mejor maten a sus hijas’: exhiben a sacerdote de Monclova a nivel nacional

MONCLOVA, COAH.- “Vamos a matar a todos los niños por que nos estorban, el niño no se puede defender. ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va servir para nada, una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral física y psicológica?” fueron las palabras del sacerdote Lázaro Hernández de la Parroquia de La Salle en Monclova.

En su discurso de este domingo 12 de septiembre, el presbítero arremetió contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la despenalización del aborto, anunciada el pasado 7 de septiembre y lo cual fue noticia a nivel internacional.

La declaración del sacerdote, donde rechaza el aborto y pide que, en lugar de asesinar a los bebés en el vientre, se haga esto con las mujeres que recurren a practicar el aborto inconformó a los fieles que asistieron a la celebración, lo grabaron y publicaron en redes sociales, situación que indignó a la sociedad.

“No apoyen a las jóvenes matado a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben” reiteró el padre en la homilía.

La actitud del sacerdote fue compartida incluso en la red social de Marisol Calva, Secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano quien compartió la imagen y el video del sacerdote, fue considerado como mensaje misógino, y revictimizante.