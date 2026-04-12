México apunta a récord de mango en EU: Sader estima más de 350 mil toneladas esta temporada

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estimó que, durante la temporada de mango de enero a septiembre, las exportaciones a Estados Unidos superarán las 350 mil toneladas. La dependencia detalló que este año se inscribieron 19 mil 734 huertos ubicados en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, con una superficie sembrada de más de 102 mil hectáreas.

Sader reportó que, con corte al 30 de marzo, se han enviado 45 mil 230 toneladas de mango y se cancelaron 161 lotes por motivos de inspección sanitaria, lo que equivale a 0.82% de los embarques hacia Estados Unidos. Como antecedente, indicó que en 2025 el valor de las exportaciones de mango al mercado estadunidense fue de 559 millones 158 mil 876 dólares, y que ese mismo año el porcentaje de lotes cancelados alcanzó 1.57%.

La secretaría explicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), junto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS), inspeccionan los embarques al inicio del proceso de exportación; si se detecta una alerta sanitaria, se detiene el envío de fruta proveniente del huerto involucrado.

Precisó que el impedimento de exportación se aplica durante el resto de la temporada, con el objetivo de proteger el envío de mango del resto de los productores nacionales, y que el huerto puede volver a inscribirse para el periodo siguiente. Para proteger el cultivo y otras frutas, Senasica opera la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, con acciones de trampeo y muestreo para monitoreo y aplicación de Manejo Integrado de Plagas, que incluye control biológico y la Técnica del Insecto Estéril, según la condición fitosanitaria de cada región. La dependencia recordó que, desde 2020, autoridades sanitarias de México y Estados Unidos firmaron un Plan de Trabajo, al que deben sujetarse productores y empacadoras interesadas en comercializar mango en el país vecino, bajo verificación de requisitos y preautorización por parte de Senasica.

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