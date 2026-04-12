México apunta a récord de mango en EU: Sader estima más de 350 mil toneladas esta temporada

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/ 12 abril 2026
    México apunta a récord de mango en EU: Sader estima más de 350 mil toneladas esta temporada
    Se inspeccionan los embarques al inicio del proceso de exportación; si se detecta una alerta sanitaria, se detiene el envío de fruta proveniente del huerto involucrado. ESPECIAL
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La supervisión sanitaria ya dejó lotes cancelados y que el control de plagas y la verificación binacional serán clave

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estimó que, durante la temporada de mango de enero a septiembre, las exportaciones a Estados Unidos superarán las 350 mil toneladas.

La dependencia detalló que este año se inscribieron 19 mil 734 huertos ubicados en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, con una superficie sembrada de más de 102 mil hectáreas.

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Sader reportó que, con corte al 30 de marzo, se han enviado 45 mil 230 toneladas de mango y se cancelaron 161 lotes por motivos de inspección sanitaria, lo que equivale a 0.82% de los embarques hacia Estados Unidos.

Como antecedente, indicó que en 2025 el valor de las exportaciones de mango al mercado estadunidense fue de 559 millones 158 mil 876 dólares, y que ese mismo año el porcentaje de lotes cancelados alcanzó 1.57%.

La secretaría explicó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), junto con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS), inspeccionan los embarques al inicio del proceso de exportación; si se detecta una alerta sanitaria, se detiene el envío de fruta proveniente del huerto involucrado.

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Precisó que el impedimento de exportación se aplica durante el resto de la temporada, con el objetivo de proteger el envío de mango del resto de los productores nacionales, y que el huerto puede volver a inscribirse para el periodo siguiente.

Para proteger el cultivo y otras frutas, Senasica opera la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, con acciones de trampeo y muestreo para monitoreo y aplicación de Manejo Integrado de Plagas, que incluye control biológico y la Técnica del Insecto Estéril, según la condición fitosanitaria de cada región.

La dependencia recordó que, desde 2020, autoridades sanitarias de México y Estados Unidos firmaron un Plan de Trabajo, al que deben sujetarse productores y empacadoras interesadas en comercializar mango en el país vecino, bajo verificación de requisitos y preautorización por parte de Senasica.

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