Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León
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Los hechos se registraron este lunes en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- El incendio y volcadura de una pipa cargada con 35 mil litros de diésel movilizó esta lunes a elementos de Protección Civil, en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.
El incidente ocurrió en la autopista Reynosa y la vía a Tampico en el Ejido Juárez, en el referido ayuntamiento.
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PCNL informó que atendió el incendio de la unidad que transportaba 35 mil litros de diésel y quedó volcada e incendiada sobre la carpeta asfáltica.
En el sitio trabajaron de manera coordinada elementos de distintas corporaciones que se dieron a la tarea de atacar el fuego por varios frentes con agua y también con producto químico.
En el lugar se descartaron personas lesionadas y no se ubicó en el interior de la unidad al conductor de la misma.
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Como resultado del fuego se vio afectado pastizal cercano a la zona, además de que se realizó un dique de contención debido al diésel derramado.
Tras controlar la situación, personal de la Red estatal de Autopistas se hizo cargo de la limpieza y también de habilitar el paso vehicular.