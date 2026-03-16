Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León

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México
/ 16 marzo 2026
    Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León
    El incendio y volcadura de una pipa cargada con 35 mil litros de diésel movilizó esta lunes a elementos de Protección Civil, en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León. CORTESÍA

Los hechos se registraron este lunes en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El incendio y volcadura de una pipa cargada con 35 mil litros de diésel movilizó esta lunes a elementos de Protección Civil, en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

El incidente ocurrió en la autopista Reynosa y la vía a Tampico en el Ejido Juárez, en el referido ayuntamiento.

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PCNL informó que atendió el incendio de la unidad que transportaba 35 mil litros de diésel y quedó volcada e incendiada sobre la carpeta asfáltica.

En el sitio trabajaron de manera coordinada elementos de distintas corporaciones que se dieron a la tarea de atacar el fuego por varios frentes con agua y también con producto químico.

En el lugar se descartaron personas lesionadas y no se ubicó en el interior de la unidad al conductor de la misma.

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Como resultado del fuego se vio afectado pastizal cercano a la zona, además de que se realizó un dique de contención debido al diésel derramado.

Tras controlar la situación, personal de la Red estatal de Autopistas se hizo cargo de la limpieza y también de habilitar el paso vehicular.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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