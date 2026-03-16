Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El incendio y volcadura de una pipa cargada con 35 mil litros de diésel movilizó esta lunes a elementos de Protección Civil, en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

El incidente ocurrió en la autopista Reynosa y la vía a Tampico en el Ejido Juárez, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio de pipa provoca cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, en Juárez

PCNL informó que atendió el incendio de la unidad que transportaba 35 mil litros de diésel y quedó volcada e incendiada sobre la carpeta asfáltica.