2026, año histórico para el turismo en México... no solo por el Mundial; alcanza récord en enero

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, resaltó que 2026 es un “año histórico del turismo en nuestro país”, puntualizando que no solo por la Copa Mundial de la FIFA en organización con Estados Unidos y Canadá; además el país tiene en puerta “muchísimos eventos de talla internacional que pondrán a México en el ojo del mundo”. Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria presentó indicadores de los avances turísticos de México en lo que va del año, comparado con 2025. Mientras que la mandataria desestimó los dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de un impacto negativo en el sector turístico nacional.

“Así como que mala propaganda de México no hay, a lo mejor impactan en un sector, pero este año va a ser mejor. Como dice Josefina, México está de Moda, el mundo entero quiere conocerlo. Juega un papel muy importante a nivel internacional, no sólo en términos diplomáticos, sino también culturales y de todo tipo”. Añadió, “este año va a ser muy bueno en todos sentidos y particularmente en turismo”. La funcionaria afirmó que el país atraviesa un momento de auge en posicionamiento como destino turístico global, al mostrar crecimientos sostenidos en enero frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos y derrama económica.

OFERTA DE EVENTOS EN MÉXICO Rodríguez Zamora afirmó que una oferta importante de eventos turísticos se llevarán a cabo en México, como: - Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, el 7 de septiembre, con la asistencia de 140 países, se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México; será la primera vez que el evento sale de Europa, donde ya se había celebrado en España y Croacia. - Congreso de Turismo Cultural, del cual no dieron más detalles más que en futuras semanas se hará su anuncio. - Edición #50 del Tianguis Turístico, del 27 de marzo al 3 de abril, en Acapulco, Guerrero, contará con la participación de nueve países y Colombia será el invitado de honor, donde no sólo prestadores de servicios turísticos se presentarán también habrá venta de paquetes turísticos directamente al público general, además de un pabellón completo de turismo comunitario con experiencias de los 32 estados. - Festival Cultural en Zacatecas (el más importante que se tiene en la región centro de nuestro país), del 29 de marzo al 11 de abril, celebrará su edición número 40 con más de 400 actividades -incrementando al doble que la edición pasada-, por lo que se espera una derrama económica de más de 500 millones de pesos. Con la presentación de talento local. “Eso hace que tengamos un motivo para ir en estos días a Zacatecas”, señaló la secretaria de turismo. Entre las presentaciones musicales disfrutarán de Revisiting Creedence, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, Rhapsody of Fire, Vivaldianno, Alondra de la Parra, Fonseca, el encuentro España-México con Napoleón, Mocedades y Orquesta de Cámara del estado de Zacatecas, Marc Martel, Salif Keïta y para la clausura Billy Idol. Los eventos se realizarán en diferentes plazas del Centro Histórico de Zacatecas, el cual es el único centro histórico en el mundo declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, junto a sus antiguas minas.

Con motivo de la Semana Santa, la secretaria de turismo afrmó que se presenta cartelera de eventos en los 32 estados del país en Visit México e invitó a conocer a Sonora en la cápsula del municipio de San Carlos.

ROMPE RÉCORD HISTÓRICO De acuerdo con las cifras presentadas por Sectur, el territorio mexicano presentó en enero 2026 su mejor arranque de año historicamente, destacó que en comparativa con el mismo mes pero de 2025, México obtuvo 10% más de visitantes, 8% más de turistas y 3% más de derrama económica. Así como el número de viajeros por avión creció un 2 por ciento. Señaló que el mercado de turistas chinos es el que más incrementó con 15.7%, seguido de Colombia con 12%, Canadá con 9.7%, Argentina con 8% y España con 7%; por otro lado, 13 mil turistas extranjeros viajaron en el Tren Maya solo en el primer mes de 2026. Visitantes internacionales sumaron 8.84 millones, un incremento del 10% respecto a enero de 2025. Los turistas llegaron a 4.29 millones, un 8.6% más, mientras que la derrama económica superó los 3,400 millones de dólares, con un crecimiento de entre 3.9% y 4% interanual.

Por otro lado, en cuento a los cruceros, se registró 1.28 millones de pasajeros —un 10.6% más—, quienes dejaron en el país más de 111 millones de dólares, un alza del 12.7% impulsada por la integración de pueblos mágicos y turismo comunitario. Y por el aire, los vuelo internacionales movilizaron más de 5.8 millones de pasajeros, un 2.5% más que el año anterior, y el movimiento total en aeropuertos creció un 2.3%, con 16.6 millones de viajeros. Aunque señaló que el turismo extranjero es importante, destacó que el turismo nacional es mayor, llegando a 8.7 millones de mexicanos viajando por el país en enero, un 6% más que en 2025, y que la ocupación hotelera subió un punto porcentual a nivel nacional.

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