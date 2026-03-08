8M en Monterrey: Inician actividades frente al Palacio de Gobierno, previas a la marcha

El 8 de marzo, para la protesta del Día de la Mujer, también conocido como el 8M, se reportó que las participantes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, han planeado comenzar su recorrido desde la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, a las 5 de la tarde.

Las instrucciones fueron difundidas por el colectivo Morras Feministas. Presuntamente, la modalidad de la protesta tendrá más aspectos que solo la anual marcha. Se indicó que se realizarán actividades, al igual que instalar espacios para la convivencia del día.

Se reportó que el colectivo instalará, a las 15 horas, ‘un macro tendedero de denuncias’ para exponer las fotografías de personas responsables de violencia contra la mujer.

Según el itinerario, se realizará el ‘Mercadito Feminista: De morras para morras’, se estima que el espacio será para que vendedoras locales ofrezcan sus productos a las asistentes. También se reportó de un punto de sororidad feminista para dar asesoría legal y apoyo psicológico.

Para las 16:30, se informó que las asistentes organizarán los contingentes para acomodar cada bloque y sector representativo de la marcha, la cual iniciará aproximadamente a las 5 de la tarde.

Según información recolectada en redes, el primer bloque de la marcha conforma a los familiares de víctimas de feminicidio y a las madres buscadoras; el segundo bloque consiste en maternidades e infancias, menores de 12 años, al igual que mujeres discapacitadas; el tercer bloque lo conforman mujeres separatistas, trabajadoras, estudiantes, maestras, junto con personal de salud. En este mismo bloque yacen las colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres indígenas, diversas y disidencias. El cuarto bloque lo conforman las asistentes generales.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes en la Macroplaza de Monterrey; los alrededores del Palacio de Gobierno fueron amurallados con vallas antiprotestas.

MARCHA INCLUYENTE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

En paralelo, se reportó que desde las 11 de la mañana, una protesta tuvo lugar desde la plaza Hidalgo, asistiendo principalmente mujeres con discapacidad y mujeres indígenas. La marcha tomó dirección por la calle Ignacio Zaragoza, para rodear el Palacio Municipal de Monterrey. Se informó que las asistentes continuaron por Juan Zuazua y se incorporaron a la explanada de los Héroes.