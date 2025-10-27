A 17 días del desastre, ocho veracruzanos siguen sin ser localizados

    A 17 días del desastre, ocho veracruzanos siguen sin ser localizados
    En el municipio de Ilamatlán se reporta la desaparición de cuatro mujeres. /FOTO: CUARTOSCURO

A más de dos semanas de las intensas lluvias que devastaron el norte de Veracruz, autoridades continúan la búsqueda, mientras persisten comunidades incomunicadas y daños severos en viviendas y escuelas

CDMX.- Ocho personas permanecen en calidad de no localizadas en el norte de Veracruz, a consecuencia de las intensas lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos ocurridos a principios de octubre, informaron autoridades estatales.

En el municipio de Ilamatlán se reporta la desaparición de cuatro mujeres -entre ellas una maestra y su hija-, mientras que en Poza Rica y Espinal hay registros adicionales de personas no localizadas.

La búsqueda se ha intensificado en los últimos días con el envío aéreo de dos binomios caninos especializados en localización de personas al municipio de Ilamatlán, además de equipos de rescate que operan en diversas zonas serranas afectadas.

A 17 días del desastre, el Gobierno del Estado confirmó que 38 municipios resultaron dañados, con 56 mil viviendas afectadas y 58 localidades que permanecían incomunicadas, de las cuales 12 siguen sin acceso terrestre.

Autoridades estatales informaron que continúa un despliegue integral de atención humanitaria, con entrega de víveres, medicamentos, vacunas y apoyo médico en coordinación con el Gobierno de México y autoridades municipales.

Asimismo, se mantiene un puente aéreo permanente hacia comunidades de difícil acceso en Huayacocotla, Zontecomatlán, Ilamatlán y Texcatepec, donde helicópteros trasladan alimentos y personal de salud.

En el ámbito educativo, el 70.8% de las escuelas afectadas ya fueron rehabilitadas: 346 de 489 planteles han recibido trabajos de reparación, mientras que en ocho municipios las clases siguen suspendidas por tareas de limpieza y reconstrucción.

El Gobierno estatal reiteró que las labores de rescate y apoyo continuarán hasta garantizar el restablecimiento total de los servicios básicos y la recuperación de todas las comunidades afectadas. Con información de El Universal

