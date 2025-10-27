Gobierno prepara plan de rescate para campesinos afectados por el desplome del maíz

CDMX.- En medio de movilizaciones de productores campesinos por el desplome del precio del maíz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal presentará este lunes una propuesta integral de apoyo que incluirá medidas de corto y largo plazo para enfrentar la crisis del sector agrícola.

“Se ha estado trabajando con ellos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y hoy tienen una mesa de trabajo. Vamos a hacer una propuesta integral y además ver el apoyo que podamos dar en esta situación tan difícil que están viviendo”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum revira a Zedillo: ‘México es de los países más democráticos del mundo’

Sheinbaum reconoció que el precio del maíz cayó drásticamente durante este año y que se prevé una nueva baja para 2026. Recordó que al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la tonelada del grano se cotizaba en más de 7 mil pesos, mientras que actualmente apenas alcanza los 3 mil 200 pesos.

“El precio del maíz se fija con base en la Bolsa de Chicago, conforme al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Cuando cae tanto el precio, evidentemente afecta a los productores nacionales”, explicó la presidenta, quien aseguró que se busca proteger el ingreso de los campesinos sin romper los acuerdos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan apoyos a más de 70 mil familias afectadas por las lluvias en el país

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que el entorno actual es “adverso” para los pequeños, medianos y grandes productores de maíz, y exhortó al gobierno federal a implementar medidas de acompañamiento que permitan sostener la actividad productiva en el país.

“Solo con apoyos concretos se podrá respaldar a los campesinos, a las comunidades rurales, la soberanía alimentaria y el abasto nacional”, indicó el organismo empresarial.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex se hunde en deudas: pierde 61 mil millones y su pasivo con proveedores se dispara

El CNA alertó que los bajos precios internacionales, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía han golpeado severamente al campo mexicano, especialmente en regiones del norte y occidente del país.

La propuesta que el gobierno federal presentará hoy incluirá mecanismos de financiamiento, apoyos directos y programas de almacenamiento, con el objetivo de estabilizar los ingresos de los productores y evitar el abandono de tierras agrícolas.

Sheinbaum aseguró que el diálogo con los campesinos se mantendrá abierto y que el gobierno “no los dejará solos”, al tiempo que llamó a fortalecer la producción nacional para reducir la dependencia alimentaria. Con información de El Universal