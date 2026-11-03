A casi una década del ataque del Colegio Americano del Noreste, defensa aseguran hay más implicados

MONTERREY, NL.- Ante evidencias analizadas por un bufete de abogados con el apoyo de peritos especializados, en el ataque armado registrado en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, existen otros seis implicados, por lo que a casi 10 años de la tragedia se solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León una ampliación de denuncia. El grupo legal fue contratado hace cuatro años por la familia de la maestra Cecilia Solís, víctima mortal del ataque que fue perpetrado por Federico ‘N’ el 18 de enero de 2017. “Se determina por parte de nosotros como asesores jurídicos que hay seis personas involucradas dentro de este homicidio, que se adhirieron a la conducta criminal del día de los hechos”, comentó el abogado Candelario Maldonado.

CINCO COMPAÑEROS DE FEDERICO ‘N’ Expuso que los otros presuntos implicados son cinco compañeros de clases del atacante Federico ‘N’, así como un joven más que estaba enterado del plan, ejecutado en la institución educativa ubicada al sur de Monterrey. “Fue una conspiración la que se hizo, planeada”, sostuvo. Sin embargo, dijo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desde hace años no accedió a la ampliación de la denuncia.

“Ya la semana pasada logramos que un juez de control le ordenara a la Fiscalía que resolviera la ampliación de la denuncia que nosotros presentamos”, dijo. El día de los hechos, el agresor llevó una pistola hasta su salón de clases y ya ahí disparó en contra de su maestra y sus compañeros para posteriormente privarse de la vida.

JUSTICIA PARA LA MAESTRA CECY El litigante dijo que la familia de la maestra Cecy busca justicia porque hubo otros implicados en los trágicos eventos que cobraron la vida de la docente y dejaron a varios alumnos gravemente heridos. La teoría de la conspiración fue destapada y cobró relevancia por el documental “El abogado de Dios” que está próximo a estrenarse en YouTube el 5 de noviembre.

“Hemos estado haciendo todo el trabajo, ha sido una labor titánica, primero que la Fiscalía nos diera el acceso y luego estudiar punto por punto de los asuntos y poder generar una teoría del caso”, expuso. Explicó que como los videos no tienen sonido se contrató a peritos especializados en comunicación no verbal. El abogado estableció que el caso siempre ha estado abierto y lo que ellos solicitan es una ampliación de denuncia para allegar ante la justicia a los otros presuntos involucrados.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que se investigue a los involucrados en el salón de clases el día de los hechos, más uno que no estaba en el salón, de hecho, no estaba ni en la escuela, pero estaba enterado”, dijo. Maldonado contó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León siempre estuvo consciente de la existencia de cómplices del ataque, pero no actuó. “Ellos tenían su teoría del caso y no se esperaban que fuéramos a estudiar a profundidad este asunto”, aseveró.