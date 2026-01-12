¡A salvo! Rescatan pericos y tres perros de incendio, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Varios pericos y tres canes fueron evacuados de un domicilio debido a un incendio en una casahabitación en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Hacienda de Dolores, en el número 310 de la colonia Hacienda de Escobedo, en el referido ayuntamiento.

El siniestro se presentó en el área del patio, en la parte baja de las escaleras, en donde se utilizaba el espacio como bodega-taller y se tenían almacenados varios artículos como maquinaria y pintura.

La vivienda es habitada por dos personas que al momento de los hechos no se encontraban en el domicilio.

“En coordinación con Bomberos Nuevo León se sofocó el incendio, además se evacuaron ejemplares de aves, especies pericos, y tres canes que se encontraban en el domicilio”, precisó PCNL.

En el lugar no hubo personas lesionadas y se eliminaron riesgos.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado, Protección Civil Escobedo, Bomberos Nuevo León y la policía de General Escobedo (Proxpol).