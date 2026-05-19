Abaten a tres integrantes de célula del CJNG en Michoacán

MORELIA, MICH.- Durante los operativos que desplegó personal de fuerzas estatales y federales en la región de la meseta purépecha, fueron abatidos tres integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de la violencia.

El secretario de gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó, que el abatimiento de los tres implicados, ocurrió sobre la carretera que comunica a las comunidades de Cocucho y Ocumicho.

Explicó que, en ese punto, elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia por aire y tierra para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.