Extradición de “El Jardinero”, operador del CJNG, seguirá suspendida

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Extradición de “El Jardinero”, operador del CJNG, seguirá suspendida
    El proceso de extradición continuará suspendido hasta en tanto se resuelva el amparo que interpuso en abril pasado. SEMAR

Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron improcedente el recurso promovido por la Dirección de Amparo de la FGR

CDMX.- Un Tribunal Colegiado declaró infundada la queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la resolución de una jueza que frenó por ahora la extradición a los Estados Unidos de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron improcedente el recurso promovido por la Dirección de Amparo de la FGR, al considerar que la suspensión de oficio y de plano que Viridiana Quiroz Ángel, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, concedió a “El Jardinero” para efecto de que no sea entregado hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que interpuso, no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/desarticulan-celula-criminal-que-pretendia-asentarse-en-coahuila-tras-operativo-de-inteligencia-GN20699971

Por unanimidad de votos, aprobaron el proyecto de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, que declaró infundada la queja, toda vez que la jueza atendió el acto reclamado conforme al escrito de demanda presentado por “El Jardinero” para la procedencia de la suspensión provisional.

PROCESO SEGUIRÁ SUSPENDIDO

De esta manera, el proceso de extradición de Flores Silva, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, continuará suspendido hasta en tanto se resuelva el amparo que interpuso en abril pasado, tras ser detenido por fuerzas federales en el estado de Nayarit.

Desde 2020, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, es requerido por una Corte de Columbia, Estados Unidos, para enfrentar cargos por tráfico de cocaína, heroína y armas, entre 2012 y 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arman-operativo-en-colegio-privado-de-monterrey-por-amenaza-de-balacera-NF20701149

Sin embargo, este jueves, el Departamento de Justicia de ese país modificó la acusación contra el michoacano para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

SE LE CONSIDERABA SUCESOR DE “EL MENCHO”

Por lo que, ahora se le requiere por tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/proponen-segob-y-evelyn-salgado-mesa-de-dialogo-para-alcanzar-la-paz-en-chilapa-MN20699353

Antes de su detención, Flores Silva era considerado un posible sucesor del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Narcoviolencia
Violencia

Localizaciones


Estados Unidos
Jalisco
Nayarit

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


FGR
CJNG
Departamento de Justicia de los Estados Unidos

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El cáncer del cáncer

El cáncer del cáncer
true

Sheinbaum: piñata de todos

La Fiscalía General de la República informó que el hombre será investigado cuatro meses más.

Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán

En la llamada dialogaron sobre el potencial para ampliar el comercio entre ambos países y discutieron los asuntos globales de actualidad.

Presidente de Corea del Sur visitará México en 2026, confirma Claudia Sheinbaum
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda en Texas por presunto abuso sexual y acoso presentada por ex integrantes de su agrupación.

Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda
El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026, pero el conflicto con los palcohabientes abrió un nuevo frente legal rumbo a la justa.

Juez frena a FIFA: palcohabientes ganan primer round por accesos al Estadio Banorte en el Mundial 2026