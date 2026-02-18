Tras ataques de EU a lanchas, pescadores del Caribe temen por sus vidas

Internacional
/ 18 febrero 2026
    El gobierno de Estados Unidos anunció que había llevado a cabo ataques contra tres embarcaciones, incluida una en el mar Caribe, donde murieron varias personas. AP.

Al momento Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba de que las embarcaciones atacadas estuvieran transportando drogas

SAN JUAN.-Una organización de San Vicente y las Granadinas está instando a los pescadores a tomar precauciones tras denunciar un reciente ataque de Estados Unidos en el Caribe oriental que mató a tres personas a bordo de una presunta embarcación vinculada al narcotráfico.

Winsbert Harry, presidente de la Organización Nacional de Pescadores, manifestó a la televisora estatal de San Vicente SVG-TV a última hora del martes que le preocupaba la seguridad de los pescadores en el Caribe.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

El primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, afirmó el lunes que su gobierno “está actuando activamente a través de los canales diplomáticos y de seguridad establecidos para verificar los hechos” tras confirmar que “personas perdieron la vida”. Rechazó hacer más comentarios, incluido si al menos una de las víctimas era un pescador de Santa Lucía.

“Comunicaremos al público la información confirmada con prontitud y responsabilidad”, escribió en una publicación en redes sociales.

Mientras tanto, el ex primer ministro de San Vicente Ralph Gonsalves criticó el ataque durante su programa de radio el lunes e instó al actual líder del archipiélago a emitir una declaración pública.

“Incluso si estas personas hubieran estado involucradas en el tráfico de drogas, no se les puede simplemente matar”, expresó en Star FM. “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se puede ser juez, jurado y verdugo sin dar a la gente la oportunidad de defenderse ante un tribunal”.

Harry, de la organización de pescadores, señaló que el ataque ocurre mientras el Caribe oriental se prepara para el pico de la temporada de atún, y muchos pescadores dependen de las capturas para su sustento.

Indicó que los pescadores deben identificar claramente sus embarcaciones y vigilar constantemente los barcos de los alrededores, especialmente cuando están en alta mar. Harry también advirtió que la visibilidad es menor durante las horas previas al amanecer, cuando los pescadores suelen salir.

“Nunca se sabe qué podría pasar”, comentó, y añadió que él y otros tienen miedo de salir.

Los ataques estadounidenses que comenzaron en septiembre han matado al menos a 145 personas y han irritado a algunos funcionarios en el Caribe, donde han ocurrido muchos de los ataques.

Uno de esos ataques mató a dos pescadores de Trinidad y Tobago a mediados de octubre.

A última hora del mes pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Massachusetts anunció que familiares de los dos pescadores muertos estaban demandando al gobierno de Estados Unidos “por muerte por negligencia y asesinato extrajudicial”.

Es a todas luces el primer caso de este tipo por muerte por negligencia desde que comenzaron los bombardeos el año pasado.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

