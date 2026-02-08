Abre PAN a externos la posibilidad de gubernaturas para 2027: Santiago Taboada

El Partido Acción Nacional (PAN) abrirá a externos la posibilidad de obtener las candidaturas de las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027, informó Santiago Taboada, secretario de Acción Política.

Luego de la reunión de la dirigencia nacional con los presidentes de los comités directivos estatales, el pasado jueves en Baja California Sur, Taboada resaltó que invitar a externos a competir es parte de la ruta que se estableció para las elecciones del próximo año.

Aclaró que en el proceso de selección de candidatos participarán los militantes del PAN que deseen hacerlo, pero también podrán participar en la convocatoria ciudadanos externos que aspiren a tener la candidatura.

“Fue una reunión donde se estableció esta ruta de trabajo de cara a 2027.

”Algunas entidades han estado haciendo un esfuerzo importante para invitar a personajes a participar, son personajes competitivos para el proceso del siguiente año”, destacó en entrevista.

Taboada recordó que uno de los objetivos del relanzamiento del PAN es abrirse a la sociedad y en ese sentido, está la posibilidad de postular a ciudadanos sin militancia en las candidaturas a Gobernador del próximo año.

En la reforma estatutaria del año pasado, explicó, se agregó el instrumento de las encuestas para la definición de candidaturas de Acción Nacional.

Indicó que la encuesta será relevante en los indicadores para tomar una decisión sobre las candidaturas del partido, en cuanto a la competitividad cualitativa y cuantitativa, si es conocido o no un aspirante, cuáles son sus alcances y cómo es percibido.