Enfrentamiento en la autopista Benito Juárez, tramo Culiacán-Guasave, deja dos detenidos y armas aseguradas

CDMX.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC) informó sobre un enfrentamiento armado ocurrido la tarde de este martes en la autopista Benito Juárez, en el tramo Culiacán-Guasave, Sinaloa. Durante el operativo, se logró la detención de dos civiles en posesión de armas de fuego y la aseguración de dos vehículos, entre ellos una camioneta tipo pick-up.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de disparos se originó cuando los agentes federales intentaron detener a los tripulantes de vehículos sospechosos que circulaban cerca de la caseta de cobro El Pizal, ubicada en el municipio de Navolato, la cual se encontraba tomada por productores agrícolas.

Al ordenarles detenerse para una revisión de rutina, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, lo que desencadenó una breve persecución por la carretera federal. La balacera concluyó varios kilómetros adelante, donde los uniformados lograron someter a dos presuntos agresores. Las autoridades precisaron que ninguno de los implicados ha sido identificado oficialmente.

En el lugar se desplegaron refuerzos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes participaron en el aseguramiento de los vehículos y en el resguardo del área para evitar nuevos incidentes. Los peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y armas de uso exclusivo del Ejército encontradas en la zona.

Fuentes federales aseguraron que el enfrentamiento no representó riesgo alguno para los productores agrícolas que mantenían la toma de la caseta como parte de una movilización nacional en defensa de los granos básicos. Los agricultores se encontraban a varios kilómetros del punto donde se dio el tiroteo.

El hecho ocurre en un contexto de alta tensión en Sinaloa, donde productores mantienen bloqueos carreteros y protestas en exigencia de precios justos y la exclusión de los granos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el grupo armado detenido tiene relación con las manifestaciones o si actuaba de manera independiente.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que las unidades y armas aseguradas quedaron bajo custodia. La SSPC indicó que el operativo continuará en la zona para garantizar la seguridad en las vías y evitar posibles enfrentamientos adicionales entre grupos delictivos. Con información de El Universal