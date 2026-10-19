Accidente en la autopista México-Puebla: Volcadura de tráiler provoca colapso en el km 46

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    Accidente en la autopista México-Puebla: Volcadura de tráiler provoca colapso en el km 46
    Autopista México-Puebla tras la volcadura de un tráiler en el km 46. X

El camión con cemento impactó tres vehículos cerca de la caseta de San Marcos. Servicios de emergencia laboran en la zona.

Un fuerte choque y la posterior caída de un transporte pesado provocó el cierre de la autopista México-Puebla este lunes 19 de octubre. La caída de un camión grande que llevaba bultos de cemento causó un bloqueo completo del paso de los carros cerca del kilómetro 46, a poca distancia del cobro de peaje de la zona conocida como San Marcos.

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El hecho ocurrió cuando la persona encargada de manejar el camión grande perdió el control del volante. El motivo inicial reportado señala que el peso excesivo que llevaba en la parte trasera de la carga empujó a la unidad hacia un lado. Al caer recostado sobre la pista, el camión invadió los carriles por donde van los coches de ida y los carriles por donde vienen los coches de regreso. Durante la caída, el camión chocó a tres vehículos que iban pasando en ese preciso momento, los cuales eran dos coches familiares pequeños y una camioneta.

IMPACTO EN EL TRÁFICO Y CIERRE DE LA AUTOPISTA

El paso de los coches se detuvo por completo y se formaron filas muy largas de autos parados. El polvo para construcción que llevaba el camión se salió de las bolsas y quedó regado en el piso, lo que impide que los autos puedan pasar de forma segura con dirección a la Ciudad de México o rumbo a la ciudad de Puebla.

Personal de la Guardia Nacional especializado en auxilio de carreteras llegó al lugar para cuidar la zona y evitar que otros autos se choquen. Los agentes pusieron señales de alerta en el camino para desviar a los conductores hacia otros lados mientras los equipos trabajan para despejar la vía.

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ATENCIÓN MÉDICA Y RECOMENDACIONES VIALES

Los grupos de ayuda médica y ambulancias llegaron rápido al lugar para atender a las personas afectadas que iban dentro de los coches chocados. Los médicos están revisando a las personas para ver si necesitan ir a un hospital, aunque las autoridades no han dicho todavía cuántas personas resultaron con golpes o heridas.

Se aconseja a todas las personas que necesiten viajar por este camino que no usen la autopista y busquen el camino antiguo o carretera libre de México a Puebla. Las labores para quitar el camión caído y limpiar todo el material regado en el suelo van a tardar varias horas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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