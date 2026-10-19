En 11 meses Segob reporta atención a 2 mil 600 conflictos sociales; realiza 459 Ferias de Paz

CDMX.- Del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob) atendió más de 2 mil 600 conflictos sociales y emitió más de 9 mil respuestas a peticiones ciudadanas mediante la vinculación entre los distintos actores involucrados y las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno. En un informe entregado al Senado de la República, la Segob destaca que en ese periodo se promovieron rutas de atención orientadas a la distensión y solución de controversias, lo que contribuyó a la gobernabilidad democrática y la paz social.

Detalla que se celebraron 23 mesas de atención con las organizaciones de productores y siete mesas con la organización de transportistas, acciones que permitieron mejorar las condiciones de los productores agrícolas, fortalecer la seguridad del transporte de carga y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país. SEGOB COORDINA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Además, en el marco de las Mesas de Paz y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia federal coordina el Eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, denominado Atención a las Causas. ”Con esta política se hace trabajo de campo en 61 Territorios de Paz, que corresponden a igual número de municipios”, subraya el documento. Para esta labor, la Secretaría de Gobernación explica que se articula con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Educación Pública y Trabajo y Previsión Social, así como con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para la construcción de paz desde el territorio.

En este contexto y con el propósito de prevenir las violencias y promover entornos más seguros para la población, la Segob fortaleció la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, orientada al retiro voluntario de armas de fuego y artefactos peligrosos de los hogares, así como a la promoción de una cultura de paz desde la infancia. ESTRATEGIA TIENE PRESENCIA EN 31 ENTIDADES Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026, la estrategia tuvo presencia en 31 entidades federativas, donde se canjearon 4 mil 916 armas de fuego, de las cuales 2 mil 381 correspondieron a armas cortas, mil 510 armas largas y mil 025 granadas; asimismo, se recuperaron 8 mil 866 cargadores; 320 mil 608 cartuchos; 500 estopines; 18 cartuchos de dinamita y 22 mil 176 cápsulas detonantes o fulminantes, para un total de 357 mil 084 artefactos retirados de circulación. De manera complementaria, se impulsaron acciones dirigidas a niñas y niños para fomentar la resolución pacífica de conflictos y prevenir la normalización de la violencia en los entornos cotidianos. Como resultado de esta estrategia, se realizó el canje de 8 mil 359 juguetes bélicos por juguetes lúdicos y se promovieron valores como el respeto, la empatía, la convivencia pacífica y la cultura de paz desde edades tempranas.

En su informe remitido al Senado, la Secretaría de Gobernación subraya que la gobernabilidad democrática es la capacidad del gobierno de garantizar la estabilidad, la eficacia y la legitimidad en su funcionamiento; de responder de manera efectiva a los desafíos y demandas diarias de la sociedad, a través de la coordinación de esfuerzos institucionales, el diálogo, la concertación y acuerdos para la resolución de conflictos y peticiones ciudadanas. SE ATENDIERON DIVERSOS CONFLICTOS SOCIALES En un marco de gobernabilidad se reconocen, garantizan y ejercen los derechos humanos de toda la sociedad, tutelados por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida, la salud, educación, trabajo, vivienda; el derecho a la igualdad sustantiva; la libertad de expresión, al libre tránsito; el derecho al voto, o la libertad de conciencia”. La dependencia federal responsable de la política interior resalta que durante este periodo se dio atención a conflictos sociales vinculados a demandas agrarias, laborales, educativas, de infraestructura, de servicios públicos, ecológicas y de patrimonio cultural. En los 20 Territorios de Paz que intervino la Secretaría de Gobernación se realizaron 277 mil 545 Visitas Casa por Casa en las que personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno aplicaron entrevistas para identificar a las y los jóvenes sin oportunidades educativas o laborales; y necesidades de las niñas y los niños, mujeres y personas mayores, a quienes se les brindó acceso a programas sociales.

Se realizaron 459 Ferias de Paz con la participación de 53 instituciones del Gobierno de México, de los estados y municipios; en las que se otorgó un millón 388 mil 910 trámites y servicios gratuitos. Por otra parte, se implementó el Programa Nacional de Regularización de Asociaciones Religiosas en la Ciudad de México y nueve estados de la República, con el objetivo de brindar orientación, asesoría, acompañamiento y recepción de trámites de agrupaciones y asociaciones religiosas para su regularización administrativa, legal y patrimonial. En el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2026 se entregaron 209 nuevos registros y actualmente, en total, suman 10 mil 651 Asociaciones Religiosas registradas en México.