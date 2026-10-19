En México, 16.4 millones de hogares reciben ingresos de programas sociales, informa el IMCO

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    En México, 16.4 millones de hogares reciben ingresos de programas sociales, informa el IMCO
    En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la proporción supera 50%, mientras que a nivel nacional alcanza 41.4%. Presidencia
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Cuatro de cada diez hogares en México, equivalentes a 16.4 millones de familias, reciben ingresos de programas sociales

CDMX.- Cuatro de cada diez hogares en México, equivalentes a 16.4 millones de familias, reciben ingresos de programas sociales federales o estatales, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la proporción supera 50%, mientras que a nivel nacional alcanza 41.4%.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a la Encuesta Intercensal 2025, el IMCO señala que 41.4% de los hogares mexicanos cuenta con al menos un integrante que recibe recursos económicos de programas sociales.

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Guerrero encabeza la lista nacional, con 57% de los hogares que cuentan con al menos un integrante beneficiario, seguido de Oaxaca, con 56.9%, y Chiapas, con 53%.

Esto significa que en esas tres entidades más de cinco de cada diez hogares reciben ingresos de programas sociales, proporción superior al promedio nacional de 41.4%.

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En contraste, Quintana Roo registra la menor proporción del país, con 25.8%, seguido de Nuevo León, con 28.3%, y Baja California, con 28.4%.

La diferencia entre Guerrero, que ocupa el primer lugar, y Quintana Roo, que presenta el porcentaje más bajo, alcanza 31.2 puntos porcentuales.

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De acuerdo con las cifras difundidas, la proporción de hogares que reciben ingresos de programas sociales en Guerrero es más del doble de la registrada en Quintana Roo.

INSTAN A EVALUAR RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El IMCO destacó que la cobertura permite conocer el alcance de los programas sociales entre la población, pero no determina por sí misma su efectividad.

“La cobertura muestra hasta dónde llegan los programas, pero no si funcionan. La tarea pendiente es evaluar sus resultados”, señaló el instituto.

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El instituto planteó la necesidad de evaluar los resultados de estas políticas públicas, además de medir cuántos hogares reciben los recursos.

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