$!Aceleran diputados Ley de Amparo promovida por Sheinbaum

Luego de tres audiencias exprés, las Comisiones de la Cámara de Diputados se alistan para dictaminar hoy el proyecto de reforma a la Ley de Amparo, en el que se prevé la eliminación de retroactividad, pero se conserva la restricción al interés legítimo y las reglas de improcedencia a la suspensión provisional.

Con una ronda de opiniones anunciadas de último momento, las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda aseguraron que escucharían a las partes involucradas en la aplicación del instrumento jurídico.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten de cese a contratos de IP y asignación a Pemex

Sin embargo, el aforo fue reducido y la Oposición solo estuvo representada por el PAN en el arranque de los diálogos; para la segunda ronda, acudieron expertos en derecho y abogados.

Hoy, entre las 11:00 y 15:00 horas se desahogará la tercera y última audiencia en el Salón de los Legisladores; a las 18:00 horas están convocados los integrantes de las comisiones para dictaminar el documento que será discutido mañana en el Pleno.

Expertos han advertido que con la reforma a la Ley de Amparo, el Gobierno pretende limitar derechos fundamentales, poniendo en riesgo el Estado de derecho y factores de inversión y competitividad que afectan a banqueros, empresarios e iniciativa privada, además de la sociedad civil.

En las audiencias, los panelistas advirtieron cambios innecesarios para normar lo que ya está regulado o bien, lo que nunca ha sido un problema.