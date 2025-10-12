Ricardo Monreal anuncia acopio en San Lázaro para apoyar a víctimas de las lluvias

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció la instalación de un centro de acopio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el objetivo de recolectar víveres y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas por las lluvias.

El legislador explicó que la iniciativa busca canalizar ayuda directa hacia los estados más golpeados por las precipitaciones: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, donde cientos de familias enfrentan pérdidas materiales y cortes de servicios básicos.

A través de sus redes sociales, Monreal expresó que el Congreso se solidariza con las víctimas. “Nos solidarizamos con las familias afectadas por las lluvias e instalaremos un centro de acopio para apoyarlas”, publicó. Añadió que la recolección estará abierta al público en general durante toda la semana.

El coordinador morenista reconoció la labor de las corporaciones de seguridad que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, activaron los planes DN-III-E y Marina para atender la emergencia. Destacó su esfuerzo en las tareas de rescate, auxilio y distribución de apoyos en zonas críticas.

“Su compromiso y valentía son ejemplo del espíritu de servicio que sostiene a nuestro país en los momentos más difíciles”, afirmó Monreal. Enfatizó que la colaboración entre el Poder Legislativo y las dependencias federales es clave para enfrentar emergencias naturales con rapidez y eficacia.

El centro de acopio será habilitado en los próximos días dentro del recinto legislativo y recibirá alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos básicos y ropa en buen estado.

Monreal subrayó que la Cámara de Diputados se sumará de manera institucional al esfuerzo nacional de ayuda. “Frente a esta emergencia, México necesita unidad y empatía. Cada donación contará para aliviar el dolor de quienes hoy lo han perdido todo”, señaló.

El legislador precisó que la logística de distribución estará coordinada con Protección Civil y las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar que los apoyos lleguen de forma segura a las zonas más afectadas. Con información de El Universal