$!Advierten de cese a contratos de IP y asignación a Pemex

Los contratos que surgieron de las Rondas Petroleras podrían ser cancelados y asignados a Pemex para su explotación de manera directa o a través de asociaciones mixtas, donde tendría una participación de 40 por ciento, aseguró Ramsés Pech, especialista del sector energético.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, si las empresas han incumplido con las inversiones comprometidas o no logran incrementar la producción petrolera, pueden ser sujetas a un proceso de rescisión administrativa, el cual puede llevar a cancelar el contrato y asignarlo a Pemex, aseguró el experto en un podcast.

Primero existe la figura de recisión administrativa, que está en el nuevo reglamento, la cual se iniciará si no se cumplió con el plan de exploración o el desarrollo para la extracción en el área contractual.

“Es decir, se podría hacer una evaluación de contratos y si se cumplió con el plan (la empresa) podría continuar operando el desarrollo bajo los nuevos reglamentos. Si no se cumple, se regresaría a una asignación a Pemex”, explicó Pech.

El Reglamento contempla además un proceso de viabilidad ejecutada que permite analizar las mejores condiciones para el Estado, si los contratos son rentables con base en una evaluación técnica, económica y jurídica, y si no es el caso, se procede a cancelarlos.

En ambos casos, Pemex podría retomar la explotación de los campos de los contratos cancelados para desarrollarlos con recursos propios o con un socio a través de los contratos mixtos, donde el privado asume la responsabilidad total y la petrolera estatal recibiría al menos 40 por ciento del flujo de efectivo.

Esto está sustentado en los artículos 58, 59, 60 y 61 del nuevo Reglamento de la Ley, así como en los transitorios 25 y 26, señaló: “Las empresas están sujetas a una posible sanción administrativa o a que les quiten el contrato al no ser lo mejor para la Nación desde el punto de vista de rentabilidad”.