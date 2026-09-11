Departamento de Estado de EU sugiere ‘acciones más agresivas’ contra cárteles mexicanos

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    Departamento de Estado de EU sugiere ‘acciones más agresivas’ contra cárteles mexicanos
    El reporte filtrado del Departamento de Estado documenta el arraigo de los cárteles en México e incluye un mapa de sus zonas de operación. Cuartoscuro

Los considera “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”, según un reporte filtrado al medio “NewsNation”

CDMX.- El Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió la posibilidad de tomar “acciones estadounidenses cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos del narcotráfico, según un reporte filtrado al medio “NewsNation”.

En el reporte, del que informó la periodista Ali Bradley, el Departamento de Estado declaró que “los cárteles mexicanos representan un peligro para la seguridad y la protección de Estados Unidos”.

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El documento filtrado también cita una encuesta que indica que la mayoría de los ciudadanos mexicanos están a favor de que Estados Unidos tome medidas contra los cárteles que controlan México. Fuentes consultadas por “NewsNation” afirman que la encuesta fue realizada por una prestigiosa empresa de investigación local y entrevistó a mil residentes mayores de 18 años.

Según el reporte de la periodista, entre las acciones a considerar están acusaciones de EU contra funcionarios mexicanos ligados a los cárteles. Además, de ataques de EU contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico; ataques de EU contra laboratorios de drogas o arrestos de miembros de cárteles dentro de México sin notificar al gobierno mexicano y se menciona la posibilidad que el ejército de EU mate unilateralmente a presuntos miembros de cárteles en México, siempre según el reporte de Bradley.

RELACIÓN CON EU DEBE ESTAR BASADA EN EL RESPETO A LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México declaró el viernes a “NewsNation” que los principios que rigen la cooperación en materia de seguridad de su país con Estados Unidos siguen siendo “claros y consistentes”.

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“Debe haber respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, declaró el ministerio a “NewsNation”. “Según la Constitución y la legislación mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en México”.

Añadió: “El respeto a la soberanía y al Estado de derecho es la base que permite a ambos países construir una alianza de seguridad duradera y orientada a resultados”.

DOCUMENTO HACE REFERENCIA A ATAQUE RECIENTE CON COCHE BOMBA

El reporte filtrado del Departamento de Estado documenta el arraigo de los cárteles en México e incluye un mapa de sus zonas de operación. Estas organizaciones, lideradas por los cárteles rivales Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevan décadas involucradas en diversas actividades delictivas en todo el país, como la fabricación y el tráfico de drogas, el asesinato de líderes y miembros de cárteles rivales y el secuestro.

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El documento también hace referencia a un reciente atentado con coche bomba frente a la sede de la policía en Zacatecas, el tercer ataque con artefactos explosivos utilizado contra las fuerzas policiales en menos de una semana.

“NewsNation” recibió el documento filtrado después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluyera recientemente su visita a tres países latinoamericanos: Colombia, Ecuador y Perú.

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