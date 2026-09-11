Colectivos denuncian lento avance en identificación de cuerpos hallados en fosas; todos víctimas del crimen organizado

XALAPA, VER.- La fundadora del Colectivo Solecito, Ángeles Díaz Genao, lamentó que autoridades ministeriales lleven un porcentaje mínimo de identificación de cuerpos hallados en distintas fosas clandestinas de Veracruz, todos ellos víctimas del crimen organizado. La integrante de dicha organización de búsqueda de personas desaparecidas afirmó que son muy pocos los restos identificados que fueron hallados en la fosa de Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz (considerada la más grande de Latinoamérica), así como en Arbolillo y Punta Poquita en el municipio de Alvarado.

“Ha sido muy excesivamente lenta la identificación y desesperante, porque estábamos muy contentas, confiadas y con mucha esperanza que se identificaran todos y a diez años, por ejemplo, de Colinas de Santa Fe tenemos un rezago brutal”, denunció la activista. En la megafosa de Colinas de Santa Fe se ubicaron un total de 309 cuerpos de personas asesinadas por el crimen organizado, de los cuales —dijo— solamente han sido identificados aproximadamente 30 restos. NINGÚN CUERPO HALLADO EN CEMENTERIO CLANDESTINO DE ALVARADO HA SIDO IDENTIFICADO Mientras que en la fosa de Arbolillo del puerto de Alvarado, donde fueron hallados 80 cuerpos de víctimas, dijo que suman a lo mucho 15 identificaciones; mientras que en Punta Poquita, un cementerio clandestino también de Alvarado, se encontraron 70 restos sin que —expuso— uno solo haya sido identificado. En entrevista, manifestó que la falta de avances tiene que ver con la carencia de instituciones forenses y de centros de identificación, así como con la ausencia de toma de muestras de perfiles genéticos de las familias y su procesamiento.

“No podemos seguir de esta manera acumulando cuerpos: cuál es la idea de tener resguardando un monto de cuerpos sin identificar?, es algo de verdad atroz y es inhumano, tanto para las familias como para las mismas víctimas, que lo digno es que sus cuerpos vayan con sus familias y no se queden en la clandestinidad”, afirmó. La líder del Colectivo Solecito, organización que fue galardonada con el premio Notre Dame 2018, llamó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a crear más centros de identificación. SE REQUIEREN MÁS CENTROS DE IDENTIFICACIÓN, INSISTEN ACTIVISTAS Díaz Genoa consideró necesario que se llegue a un acuerdo con la Guardia Nacional y con instituciones de la Ciudad de México dedicadas a la identificación forense, con el fin de tener más capacidad. “Porque a este paso Dios mío, imagínate otros diez años, eso no es posible, entonces si se necesitan más centros de identificación”, insistió la activista, quien fundó la organización tras la desaparición de su hijo.

La especialista señaló que otro problema al que se enfrentan es la falta de perfiles de genética de las familias, con los cuales se podría confrontar con los hallazgos. “Muchísimas familias, es una cantidad de familias que no han dado las muestras para hacer el perfil. Y muchas no les han dicho que tiene que hacerse, porque con todo el desconocimiento que hay del tema, mucha gente no sabe que tenía que dar el perfil”, recordó. LAMENTAN QUE EN GOBIERNOS PASADOS LAS MUESTRAS DE ADN NUNCA SE PROCESARON Y lamentó que en gobiernos pasados las muestras de ADN nunca se procesaron, especialmente en la administración priista de Javier Duarte de Ochoa, donde —expuso— se tiraban a la basura. “Entonces mucha gente que piensa que dio la muestra está en el error, porque no se ha procesado y muchas veces toman la muestra de manera parcial”, acusó.

Durante más de dos décadas Veracruz sufrió los estertores de la violencia relacionados con la operación de las bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado, lo que dejó una estela de miles de fallecidos y de desaparecidos, muchos de los cuales han sido hallados por colectivos de madres de desaparecidos en fosas clandestinas diseminadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano. Hasta febrero de 2025, Veracruz ocupaba el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de fosas clandestinas ubicadas en los últimos 18 años, según una investigación de la organización civil Causa en Común. Con 668 cementerios clandestinos donde el crimen sepultó a víctimas, la entidad se situó en la primera posición, según el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”. Tomando como referencia el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde 2006 hasta abril de 2023, en todas las entidades del país se han localizado fosas clandestinas, sumando un total de cinco mil 698.

Los hallazgos se concentran en los siguientes estados: Veracruz (con 668 fosas clandestinas), Tamaulipas (554), Sinaloa (484), Chihuahua (415) y Colima (351). Además, existen 293 fosas clandestinas en las que no se especifica la entidad de hallazgo.