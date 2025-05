Acusa FGR por huachicol a ex senador de Morena

La FGR investiga al ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna, por su presunta implicación en operaciones de “huachicol” en Baja California.

El pasado 25 de abril elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR acudieron a su domicilio en Tijuana, después de que tres días antes Novelo no se presentara en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para ser interrogado en una diligencia a la que previamente había sido citado.

El ex legislador presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que exista en su contra y en su demanda asegura que no se presentó a declarar el 22 de abril porque la FEMDO no precisó si estaba citado como testigo o como investigado por un delito.

Novelo ha sido requerido por la FGR en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025, que lleva a cabo la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos.