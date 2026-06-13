Acusan a Alcalde de Metepec por abuso de autoridad en los hechos ocurridos en Club Deportivo

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    Acusan a Alcalde de Metepec por abuso de autoridad en los hechos ocurridos en Club Deportivo
    La semana pasada, el presidente municipal de Metepec fue captado al entrar por la fuerza en las instalaciones del club deportivo La Asunción, acompañado de escoltas y elementos armados. REFORMA

La dependencia informó que obtuvo audiencia de formulación de imputación contra tres personas investigadas por el caso

El Alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y lesiones, derivados de los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.

La dependencia informó que obtuvo audiencia de formulación de imputación contra tres personas investigadas por el caso, entre ellas el Edil panista, luego del altercado registrado al interior del complejo deportivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/golpeara-trump-al-t-mec-pero-continuara-el-tratado-GF21358178

Hasta los primeros minutos de hoy, la audiencia había sido programada para el próximo 3 de julio.

La semana pasada, el presidente municipal de Metepec fue captado al entrar por la fuerza en las instalaciones del club deportivo La Asunción, acompañado de escoltas y elementos armados para agredir a un hombre que se encontraba al interior del inmueble.

Tras la difusión del video, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a revisar si el panista incurrió en alguna falta.

“Siempre hemos hablado de la humildad, que cualquier servidor público, lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo; no prepotente, no soberbio y la entrada a este lugar, pues fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad”, dijo el pasado 5 de junio en la conferencia matutina.

La Fiscalía mexiquense indicó ayer que las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de otros involucrados, entre ellos servidores públicos que aparecen en los videos.

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