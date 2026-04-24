Acusan a gaseras de daño a consumidores por 13 mil mdp

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México
/ 24 abril 2026
    Acusan a gaseras de daño a consumidores por 13 mil mdp
    Estas empresas actuaron en la CDMX, Edomex y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa. REFORMA

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó su primera demanda colectiva en contra de 53 empresas de gas LP

CNA presentó demanda colectiva en contra de 53 empresas de gas LP por causar daños a consumidores, superiores a 13 mil mdp durante 10 años.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó su primera demanda colectiva en contra de 53 empresas de gas LP por causar daños a los consumidores superiores a los 13 mil millones de pesos durante 10 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registran-derrames-de-pemex-en-29-estados-DD20234412

Esta acción deriva de una resolución en la que se descubrió y sancionó una colusión en la que participaron empresas pertenecientes a los grupos Soni, Simsa, Nieto, Tomza, Global Gas y Gas Metropolitano, que se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela.

Estas empresas actuaron en la CDMX, Edomex y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13 mil millones de pesos.

En 18 demandas notificadas ayer por un juzgado federal, la CNA reclamó a las empresas una reparación acumulada de por lo menos 4 mil 524 millones de pesos, según registros del Poder Judicial, por lo que este será el caso más cuantioso de este tipo derivado de una sanción por prácticas monopólicas.

“El objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”, explicó la CNA, es decir, no busca un cobro directo en efectivo.

Luego de perder los amparos, las empresas ya tienen que pagar multas por más de 2 mil 400 millones de pesos, fondos que son para el erario.

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