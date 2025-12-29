Acusan comunidades del Istmo anomalías en Tren Interoceánico

México
/ 29 diciembre 2025
    Acusan comunidades del Istmo anomalías en Tren Interoceánico
    Las comunidades señalaron directamente a las empresas Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA. FOTO: CORTESÍA

Agrupaciones cuestionaron los trabajos de rehabilitación de las vías, así como la atención de la emergencia

Comunidades indígenas del Istmo acusaron anomalías en los trabajos de rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde este domingo 13 personas fallecieron y 98 quedaron heridas, y señalaron entre las empresas responsables a Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA, entre otras.

Agrupadas en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), las comunidades indígenas cuestionaron además la atención ante la emergencia por parte de la Secretaría de Marina, así como la asistencia médica brindada a las personas heridas.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan identidades de las 13 víctimas mortales de accidente del Tren Interoceánico

En un comunicado difundido este lunes, la UCIZONI llamó al Gobierno federal a investigar “la mala calidad de los trabajos en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec” y que sean castigados los “actos de corrupción de empresarios y funcionarios”.

“En febrero de 2022, UCIZONI denunció que en torno a las causas que habían provocado el descarrilamiento del Ferrocarril ocurrido el día 22 de ese mes, en la población de Palomares, Matías Romero, Oaxaca, se encontraban graves irregularidades en los trabajos, como eran el volumen de la capa de balastre usado y que los materiales usados eran de mala calidad.

“Los incidentes en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido constantes, provocados todos por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como el Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA entre otras”, señaló la agrupación, que recordó que debido a los descarrilamientos y las afectaciones por lluvias entre 2024 y 2025 provocaron la reducción de corridas del tren a solo dos por semana.

La agrupación de comunidades indígenas del Istmo demandó a la SEMAR y a la Secretaría de Infraestructura a suspender de inmediato las operaciones del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en tanto no sean revisadas la calidad de las obras y se dote en todos los cruces de vía de la señalización adecuada.

“El grave accidente ocurrido el día de ayer evidenció la falta de un protocolo de atención a este tipo de eventos por parte de la SEMAR. Los marinos y los elementos de la GN permanecieron pasivos ante los esfuerzos por rescatar a los heridos por parte de comuneros de Ixtaltepec y de las corporaciones de bomberos. El desorden que imperó en el rescate de las víctimas es preocupante.

“El grave accidente ocurrido el día de ayer puso en evidencia las importantes limitaciones en la capacidad de los hospitales del IMSS Bienestar. Ya que, por ejemplo, en el caso del Hospital de Campo 37 del IMSS, ubicado en Matías Romero de los 18 heridos llevados para su atención a dicho hospital, después de más de 8 horas sin recibir atención, 12 de ellos fueron referidos al Hospital del régimen ordinario del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca”, indica el comunicado.

Temas


Accidentes
Justicia
Trenes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Durante su visita a los hospitalizados por el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega inmediata de apoyos económicos por 30 mil pesos a las personas lesionadas y a las familias afectadas.

Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum
En la mayor parte de los casos, los emprendedores argumentaron los cierres por situaciones adversas a su actividad.

Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila
La Secretaría de Seguridad estatal detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre.

Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)
El 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina.

Las víctimas mortales en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El mural muestra a Hernández con el uniforme de la Selección Mexicana de Sudáfrica 2010.

Chicharito Hernández ‘da de qué hablar’ tras aparecer en video de Sia
Aventura. Frankie Muniz retoma el papel que lo convirtió en ícono televisivo, ahora enfrentando el caos familiar desde una nueva etapa de su vida adulta.

¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ‘Malcolm el de en medio’

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, crecen las dudas sobre la Declaración Anual ante el SAT.

Ya casi acaba el año: ¿ya tengo que hacer mi Declaración Anual ante el SAT?
Informan que la empresa lleva a cabo investigaciones internas para determinar las causas que permitieron el desprendimiento del vagón.

Vagón ‘se va solo’ por Nogales y activa protocolos de emergencia en la frontera