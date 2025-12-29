Acusan comunidades del Istmo anomalías en Tren Interoceánico

Comunidades indígenas del Istmo acusaron anomalías en los trabajos de rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde este domingo 13 personas fallecieron y 98 quedaron heridas, y señalaron entre las empresas responsables a Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA, entre otras.

Agrupadas en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), las comunidades indígenas cuestionaron además la atención ante la emergencia por parte de la Secretaría de Marina, así como la asistencia médica brindada a las personas heridas.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan identidades de las 13 víctimas mortales de accidente del Tren Interoceánico

En un comunicado difundido este lunes, la UCIZONI llamó al Gobierno federal a investigar “la mala calidad de los trabajos en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec” y que sean castigados los “actos de corrupción de empresarios y funcionarios”.

“En febrero de 2022, UCIZONI denunció que en torno a las causas que habían provocado el descarrilamiento del Ferrocarril ocurrido el día 22 de ese mes, en la población de Palomares, Matías Romero, Oaxaca, se encontraban graves irregularidades en los trabajos, como eran el volumen de la capa de balastre usado y que los materiales usados eran de mala calidad.

“Los incidentes en la línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido constantes, provocados todos por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como el Grupo La Peninsular, Grupo Diamante y COMSA entre otras”, señaló la agrupación, que recordó que debido a los descarrilamientos y las afectaciones por lluvias entre 2024 y 2025 provocaron la reducción de corridas del tren a solo dos por semana.

La agrupación de comunidades indígenas del Istmo demandó a la SEMAR y a la Secretaría de Infraestructura a suspender de inmediato las operaciones del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en tanto no sean revisadas la calidad de las obras y se dote en todos los cruces de vía de la señalización adecuada.

“El grave accidente ocurrido el día de ayer evidenció la falta de un protocolo de atención a este tipo de eventos por parte de la SEMAR. Los marinos y los elementos de la GN permanecieron pasivos ante los esfuerzos por rescatar a los heridos por parte de comuneros de Ixtaltepec y de las corporaciones de bomberos. El desorden que imperó en el rescate de las víctimas es preocupante.

“El grave accidente ocurrido el día de ayer puso en evidencia las importantes limitaciones en la capacidad de los hospitales del IMSS Bienestar. Ya que, por ejemplo, en el caso del Hospital de Campo 37 del IMSS, ubicado en Matías Romero de los 18 heridos llevados para su atención a dicho hospital, después de más de 8 horas sin recibir atención, 12 de ellos fueron referidos al Hospital del régimen ordinario del IMSS en Salina Cruz, Oaxaca”, indica el comunicado.