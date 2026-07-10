Acusan freno de 4 años al reglamento de violencia de género en México

En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reformó dicha legislación y quedó establecida la obligación de emitir, en un plazo de 60 días, una nueva normativa para atender las modificaciones; sin embargo, el entonces titular del Ejecutivo federal detuvo su publicación.

Por cuatro años, los gobiernos morenistas han frenado los avances contra la violencia de género en México al no emitir un reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, denunció ayer el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Los estados y municipios han operado con un reglamento añejo que data de 2013 y carece de directrices actualizadas, alertó María de la Luz Estrada, directora ejecutiva del observatorio. Señaló que esto ha permitido a las autoridades actuar con discrecionalidad e inhibir avances sobre las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país.

“A cuatro años de la reforma, ya a pesar de que la propia ley inició 60 días para que se publicara con carácter de urgente el reglamento, quiero decirles que hasta el día de hoy (ayer) no tenemos reglamento” , denunció en conferencia de prensa.

A pesar de que hace año y medio se creó la primera Secretaría de las Mujeres en la historia del Gobierno federal, la activista acusó omisión por parte de la dependencia, que estuvo bajo el mando de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo en abril pasado para ocuparse de temas electorales en Morena.