$!Acusan megafraude por 2 mil 500 mdp a Sociedad Financiera de Monterrey

La cascada de presuntos fraudes de financieras a inversionistas en Monterrey parece no tener fin.

Ahora toca el turno a Trínitas, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que recogía capital del mercado con la promesa de pagar altos rendimientos.

“Al día de hoy tiene demandas mercantiles y penales y ya hay orden de aprehensión contra su director, Jorge Olvera Rodarte, que el pasado miércoles al enterarse huyó de Monterrey”, reveló uno de los afectados, quien pidió el anonimato.

Cerca de 350 inversionistas, en su mayoría sampetrinos de la tercera edad que depositaron sus ahorros en Trínitas desde que inició operaciones, en el 2010, reclaman la devolución de sus fondos por un presunto fraude que en conjunto suma cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

Olvera Rodarte levantó capital de inversionistas desde hace 15 años para destinarlo a préstamos para pequeñas empresas con problemas de financiamiento.

El atractivo con el que los atraía la financiera era la oferta de pagarles tasas de rendimiento de hasta 8 o 9 puntos por encima de las tasas de mercado.

En el 2024 las tasas de Trínitas llegaron a ser de hasta 19.3% anual neto, en función del monto y plazo. Durante el año pasado, la tasa de interés de los Cetes inició un descenso desde su pico de 11.5% a su actual 7.75%.