Adeuda Venezuela 12 mmd en expropiaciones a empresas de México como Cemex

México
/ 7 enero 2026
    En total, acumula al menos 12 mil millones de dólares en deudas ante tribunales internacionales. Especial
Reforma
por Reforma

En 2011, Cemex llegó a un acuerdo con el Gobierno venezolano, donde aceptaron pagarle 600 md por los activos expropiados en la gestión de Hugo Chávez.

En dos décadas, el régimen en Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) expropió activos de más de mil empresas por las que acumulan al menos 12 mil millones de dólares en deudas ante tribunales internacionales.

Entre esas expropiaciones están las de las mexicanas Cemex, ocurrida en agosto de 2008, y Gruma, en mayo de 2010, ambas en la gestión de Hugo Chávez.

A través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, Cemex llegó a un acuerdo con el Gobierno venezolano en 2011, que aceptó pagarle 600 millones de dólares por los activos expropiados; Sin embargo, Gruma no consiguió ningún arreglo ya finales de 2024 acumuló daños por 668.6 millones de dólares.

Otras firmas mexicanas salieron de Venezuela o redujeron sus operaciones. Femsa Coca-Cola se ha mantenido, a pesar de la toma de sus instalaciones por parte de sindicatos afines al régimen chavista.

Entre las expropiadas están las petroleras ConocoPhillips, ExxonMobil y Owens-Illinois, la agroalimentaria Cargill, así como una larga lista de supermercados, siderúrgicas y firmas hoteleras.

Bajo ese esquema de expropiación pasaron Electricidad de Caracas, CANTV (telecomunicaciones) y Banco de Venezuela, entre muchas otras.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

