¡Adiós a las clases por 3 días! SEP anuncia jornada de juegos para alumnos

El calendario de actividades escolares tendrá una modificación durante septiembre de 2026 con la realización de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, convocadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La iniciativa contempla tres días, del 9 al 11 de septiembre, en los que escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior organizarán actividades relacionadas con juegos tradicionales mexicanos.

La propuesta forma parte del ciclo escolar 2026-2027 y busca recuperar dinámicas recreativas que han formado parte de la cultura del país, pero que actualmente compiten con el tiempo que niñas, niños y jóvenes dedican a celulares, videojuegos y otras plataformas digitales.

¿Qué harán los alumnos durante estos tres días?

Las actividades no serán exactamente iguales en todas las escuelas. Cada plantel tendrá la posibilidad de definir su programa de acuerdo con la edad de los estudiantes, el número de participantes, las instalaciones disponibles y las condiciones de su comunidad educativa.

La SEP plantea que los juegos sean utilizados no solamente como entretenimiento, sino también como una herramienta para favorecer el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de los estudiantes.

Entre las metas se encuentran fomentar la cooperación, el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia presencial, además de incentivar una vida más activa.