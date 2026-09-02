¡Adiós a las clases por 3 días! SEP anuncia jornada de juegos para alumnos
Durante tres días, estudiantes de distintos niveles educativos participarán en actividades recreativas que buscan fortalecer la convivencia.
El calendario de actividades escolares tendrá una modificación durante septiembre de 2026 con la realización de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, convocadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La iniciativa contempla tres días, del 9 al 11 de septiembre, en los que escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior organizarán actividades relacionadas con juegos tradicionales mexicanos.
La propuesta forma parte del ciclo escolar 2026-2027 y busca recuperar dinámicas recreativas que han formado parte de la cultura del país, pero que actualmente compiten con el tiempo que niñas, niños y jóvenes dedican a celulares, videojuegos y otras plataformas digitales.
¿Qué harán los alumnos durante estos tres días?
Las actividades no serán exactamente iguales en todas las escuelas. Cada plantel tendrá la posibilidad de definir su programa de acuerdo con la edad de los estudiantes, el número de participantes, las instalaciones disponibles y las condiciones de su comunidad educativa.
La SEP plantea que los juegos sean utilizados no solamente como entretenimiento, sino también como una herramienta para favorecer el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo de los estudiantes.
Entre las metas se encuentran fomentar la cooperación, el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia presencial, además de incentivar una vida más activa.
La SEP busca reducir el uso de pantallas
Uno de los principales propósitos de esta jornada es ofrecer a los estudiantes alternativas frente al uso recreativo excesivo de dispositivos electrónicos.
Por ello, la convocatoria establece que las escuelas deberán implementar estrategias encaminadas a disminuir el tiempo frente a pantallas durante las jornadas.
La propuesta también tiene un componente cultural, pues pretende que los juegos tradicionales sean reconocidos como parte del patrimonio vivo de México y que puedan transmitirse entre generaciones.
Tres ejes para las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales
La estrategia estará organizada en tres grandes líneas de acción.
Cultura buscará recuperar y difundir el valor histórico de los juegos tradicionales. Movimiento estará enfocado en promover la actividad física y estilos de vida saludables, mientras que la Fiesta Nacional de Juegos Tradicionales tendrá como objetivo reforzar la convivencia y los vínculos entre integrantes de las comunidades escolares.
Las actividades deberán realizarse bajo condiciones seguras e incluyentes y considerar las capacidades y autonomía de los estudiantes.
¿Qué fechas deben tomar en cuenta las escuelas?
Además de los tres días destinados a los juegos, la SEP estableció fechas para organizar y documentar la estrategia.
Los planteles tendrán hasta el 4 de septiembre de 2026 para designar a la persona responsable y registrar las actividades que planean realizar.
Posteriormente, una vez concluidas las jornadas del 9 al 11 de septiembre, las escuelas contarán con el periodo del 14 al 18 de septiembre para cargar las evidencias de las actividades realizadas.
De esta manera, durante tres días de septiembre, los juegos tradicionales ocuparán un espacio especial dentro de las actividades escolares del ciclo 2026-2027.