Fortalecen aranceles a industria del aluminio

México
/ 13 diciembre 2025
    Fortalecen aranceles a industria del aluminio
    La industria del aluminio genera más de 200 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos en México, destacó. FOTO: REFORMA

Destacan que el diálogo sostenido con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y todo su equipo resultó de alto valor para alcanzar este resultado

Para los industriales del aluminio, la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) significa un paso relevante al combate del comercio desleal, por lo que se ven fortalecidas las empresas nacionales, destacó en un posicionamiento el Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal).

“La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, y aprobada por los Diputados y Senadores en el Congreso, además de representar un paso significativo y efectivo en el combate al comercio desleal, brinda solidez a las empresas mexicanas, al mercado interno y, al mismo tiempo, reconoce la disponibilidad limitada de algunos insumos clave para nuestro sector y su cadena de valor”, explicó el Imedal.

Destacó que el diálogo sostenido con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y todo su equipo resultó de alto valor para alcanzar este resultado que protegería a la industria nacional y sus empleos.

Al tiempo que también reconoció el soporte, gestión y cabildeo liderado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

También felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y al Congreso de la Unión por haber concretado la reforma a la LIGIE.

La industria del aluminio genera más de 200 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos en México, destacó.

Temas


4T
industria
Aranceles

