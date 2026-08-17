Advierte Clúster Automotriz de NL que autos chinos se ‘comen’ el crecimiento local

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México
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    Advierte Clúster Automotriz de NL que autos chinos se ‘comen’ el crecimiento local
    Mientras la producción regional de autos se estanca por la competencia china, el T-MEC ha impulsado un incremento del 30% en la fabricación mexicana de autopartes. CUARTOOSCURO

El alza del 5% en ventas de autos no impulsó la producción local debido al aumento de unidades importadas desde China, alertó el Clúster Automotriz de NL.

México consume más autos que vienen de China, lo que ha incidido en que la producción local no crezca, alertó Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).

Señaló que, en un entorno en donde la producción y las exportaciones se contrajeron 0.7 y 0.3 por ciento de enero a julio de 2026, respectivamente, las ventas internas se elevaron 5 por ciento, pero con unidades que en su mayoría provinieron de China.

“El crecimiento de Norteamérica está en México y se lo están comiendo los chinos, por eso la producción está plana; no está cayendo como hubiera uno esperado con el tema de los aranceles, pero estamos en una situación muy parecida”.

https://vanguardia.com.mx/dinero/hay-oportunidad-de-atraer-mas-negocios-a-la-industria-automotriz-local-ciac-OB22769337

“¿Qué están viendo las empresas?, ¿por qué estamos produciendo lo mismo?, ¿cuál es el problema?... Que ese pequeño crecimiento se lo está comiendo a alguien que viene de Asia” , manifestó.

Durante su participación en la “Charla de Negocios: Impacto en la revisión del T-MEC en la industria Automotriz”, organizada por Invest Monterrey el viernes, Montoya dijo que a esto se debe agregar el tema de vehículos eléctricos que también vienen de China.

"La exportación en julio cayó casi 10 por ciento, aunque de enero a julio solamente bajó 3 por ciento, y las ventas internas son las que han estado creciendo. Yo creo que es el elefante en la sala del que nadie quiere hablar. ¿Por qué están aumentando las ventas en México y no la producción?" , plantó.

Refirió que, de las ventas en el país, la tercera parte se produce aquí y las otras dos terceras partes son importadas de China .

De lo que viene de la nación asiática, refirió que la mitad corresponde a marcas que también producen en México, que tienen derecho a importar determinada cuota de vehículos sin pagar aranceles.

“Pero esa otra mitad (de las marcas chinas) no hacen un solo coche en México” , lamentó.

Tan solo de enero a julio, la británico-china Morris Garage Motors (MG) logró crecer en ventas en el país un 16 por ciento, mientras que la firma Changan aumentó sus ventas en un 42,2 por ciento en el mismo período.

En el caso de Geely, el crecimiento acumulado del año fue de 223.6 por ciento y Jetour en 367.6 por ciento, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Inegi.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aguacates-que-se-exportan-a-china-llevan-sello-de-la-familia-michoacana-OP22879263

Para el cierre del año, Montoya proyectó que la producción se mantendrá prácticamente estable, en cerca de 4 millones de unidades.

En el evento, Montoya también abordó el tema de cómo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) impulsó la producción de autopartes en el país, ya que desde su implementación se elevó un 30 por ciento por la exigencia de mayor contenido regional.

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