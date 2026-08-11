Hay oportunidad de atraer más negocios a la industria automotriz local: CIAC

Tras señalar que a la industria automotriz de la Región Sureste de Coahuila le va mejor por su variedad de clientes, la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz (CIAC), Lourdes Cobos, dijo que las empresas trabajan a un 70 a 80% de su capacidad de producción y con ello, hay la disponibilidad de traer más negocios.

En estos primeros siete meses del año, comentó que ven a la industria mejor de lo que esperaban, los volúmenes de ventas en la gran mayoría de la proveeduría con la que tiene contacto, se han visto con algunos cambios, pero estables y de acuerdo a los presupuestos, aunque aseguró que mejoraron en el segundo y tercer cuarto.

TE PUEDE INTERESAR: Comercio en México es administrado por un 68% de mujeres y más de la mitad factura 20 mil pesos al mes

“Pudimos mantener nuestros presupuestos, ni se incrementó, ni se decrementó, lo cual es bueno, lo que teníamos proyectado es lo que se está dando y lo que ha impactado en la región es que se puede ver que hay más inversión, que ya hay más bolsa de trabajo y eso es algo bueno para la región”, aseguró.

Estimó que las empresas están trabajando a un 70 a 80% de su capacidad de producción, por lo que hay capacidad disponible para más negocio y, en eso trabajan como clúster en la atracción de las inversiones.

Por lo pronto, añadió que ahorita se está viendo que la producción de autos híbridos está ahorita repuntando sobre la de eléctricos, mientras que los de combustión interna siguen siendo competitivos, por ello, dependiendo del clientes, es más o menos el volumen de producción.

“A la Región Sureste le va mejor por la gran variedad que tiene de cartera de clientes, la región somos los exportadores número de autopartes de todo México, entonces no va bien por la cartera y variedad de productos y clientes es muy amplía”, aseguró.

Finalmente sobre el señalamiento de la Industria Nacional de Autopartes de que se está próximos a llegar a los máximos históricos, coincidió en que lo ven bastante factible.